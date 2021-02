vor 31 Min.

Programm: Kriselnde Volkshochschule Ulm blickt auf kriselnde Demokratie

Am 24. April 1946 gründeten Inge Scholl und andere Ulmer die Vh, die heute im Einsteinhaus am Kornhausplatz sitzt.

Plus Die Corona-Pandemie beschert der Ulmer Volkshochschule finanzielle Probleme, das genaue Ausmaß ist noch unbekannt. Den Ehrgeiz bremst das nicht.

Von Sebastian Mayr

Nur ein paar Tage liegen zwischen Diktatur und Demokratie: Kai Strittmatter, lange Zeit China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, spricht am 2. Februar über „Die Neuerfindung der Diktatur“. China war das jüngste Semesterthema der Ulmer Volkshochschule (Vh), das neue trägt den Titel „Mut zum Streit – wie Demokratie lebendig bleibt“. Ab März drehen sich viele Veranstaltungen und Projekte um diesen Schwerpunkt, Vh-Chef Christoph Hantel sieht gleich eine ganze Reihe guter Gründe: ein Geburtstag, zwei Jahrestage und die Querdenker.

Sophie Scholl wäre am 9. Mai 100 Jahre alt geworden, am 24. April vor 75 Jahren gründeten ihre Schwester Inge und andere Ulmer die Vh und am 6. Juli 1946 hat sich der erste Ulmer Gemeinderat konstituiert. „Das hat alles mit Demokratie zu tun“, fasst Hantel zusammen. Das und auch die negativen Einflüsse, die der Vh-Leiter beobachtet hat: „Uns haben im Sommer die Querdenker gequält, uns hat Trump gequält.“

Die Vh Ulm setzt ihren Schwerpunkt auf die kriselnde Demokratie

Zwei Frauen, die in Ulm zur Welt gekommen sind, sollen über das Thema „Demokratie in der Krise“ diskutieren: Leni Breymaier, linke SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim, und Neu-Ulms CSU-Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger.

Sophie Scholl wäre am 9. Mai 2021 100 Jahre alt geworden. Dieser Jahrestag ist für die Ulmer Volkshochschule ein Grund, im Semester intensiv auf das Thema Demokratie zu blicken. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

Das, so Hantel, solle zeigen, dass das Problem mit Parteipolitik nichts zu tun habe. Markus Stadtrecher, Fachbereichsleiter Politik, Gesellschaft, Umwelt bei der Vh, hat auch Veranstaltungen für Kinder ins Schwerpunktprogramm aufgenommen: „Harry Potter, Rita Kimmkorn und die Fake News“ heißt ein Workshop. Für Erwachsene geht es unter anderem auch um die Mechanismen von Verschwörungstheorien und um konkrete argumentative Hilfen gegen solche Mythen. Und rund um Sophie Scholls Geburtstag steht eine eigene Veranstaltungsreihe an. Die Widerstandskämpferin soll, so wünscht es sich Hantel, aber nicht als Heilige oder Märtyrerin dargestellt werden. Die Vh und zahlreiche Partner aus der Stadt wollen herausarbeiten, was Sophie Scholl der heutigen Gesellschaft zu sagen hat.

Ulmer Volkshochschule bietet Kurse digital an

Die Querdenker will Hantel nicht aktiv einladen: „Wenn sie kommen, kommen sie.“ Er habe sich im Sommer mit seiner Tochter als eine Art Gegendemonstrant an den Rand einer Kundgebung gestellt. Sein Eindruck: Die Teilnehmer seien ganz normale Menschen mit Ängsten. Ganz anders die Organisatoren: „Die Leute, die auf der Bühne stehen, instrumentalisieren die Leute, die mitgehen“, kritisiert er.

Vieles, was die Vh anbietet, läuft digital. Für den Sommer hofft Christoph Hantel auf andere Möglichkeiten. Zum Beispiel für die beliebten Exkursionen der Außenstellen im Alb-Donau-Kreis. Aber auch mit Blick auf das eigene Jubiläum: Eine Ausstellung oder ähnliches zum 75. Bestehen der Vh ist im Gespräch.

Vor 75 Jahren wählten die Ulmer zum ersten Mal den Gemeinderat, am 6. Juli 1946 war die konstituierende Sitzung. Bild: Stadt Ulm (Archivfoto)

Doch was möglich und was letztlich anzusehen sein wird, ist noch völlig offen. Beim Thema Demokratie blickt die Ulmer Volkshochschule auch auf die andere Donauseite und wieder kommt Katrin Albsteiger ins Spiel. Sie habe für eine Veranstaltung zum 30. Jahrestags des Abzugs der Amerikaner aus Neu-Ulm zugesagt. Näheres stehe aber auch in diesem Fall noch nicht fest.

Fast alles, was schon feststeht, können Interessierte auf der Internetseite der Vh nachlesen. Dort ist der überwiegende Teil des neuen Programms bereits eingetragen. Der Rest, verspricht Markus Stadtrecher, werde bald folgen. Doch angesichts immer wieder anderer Vorgaben und Rahmenbedingungen schade es nicht, sich immer wieder zu informieren. Auf ein gedrucktes Semesterprogramm verzichtet die Vh – weil viele Orte, an denen es auslag, derzeit geschlossen sind, und weil die Finanzen knapp sind. Zumindest eine digitale Gesamtübersicht, die einem Heft ähnelt, soll noch kommen.

Finanzielle Sorgen bei der Vh Ulm

Die Vh hat wegen der Abstandsregelungen zusätzliche Räume gestellt bekommen und teils auch angemietet. Sie stehen nun seit zwei Monaten leer. Auch viele Kurse fielen aus oder wurden abgebrochen, die Einnahmen fehlen der Einrichtung.

Leiter Christoph Hantel sieht die Vh Ulm digital gut gerüstet. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

Die Kommunen haben der Vh einen Kredit gewährt, zehn Beschäftigte sind nach Hantels Angaben aktuell in Kurzarbeit. Wie groß die Finanzlücke ist, soll Hantel zufolge im April feststehen. Dann wisse man, welche Kurse aus dem Vorjahr fortgeführt werden konnten und was komplett ausfiel. Und dann wisse man auch Näheres zu den Ausgleichszahlungen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) für abgesagte Integrationskurse zur Verfügung stellt.

Kursprogramm der Ulmer Volkshochschule steht ab sofort online

Damit jeder, der will, diese Kurse genauso wie alle Deutsch- und Sprachkurse besuchen kann, hat die Vh Leihgeräte angeschafft. Denn alles läuft gerade digital. Bei den Sprachen sei das Angebot nahezu unverändert groß, schildert Christoph Hantel.

Und auch die Gesundheitskurse, bei denen der Wechsel vom Kursraum ins Internet komplizierter ist, würden nun auch vermehrt online angeboten: „Unsere Dozenten haben sich die Kompetenzen angeeignet. Wir können das“, verspricht Hantel.

Im Internet ist das Programm unter vh-ulm.de zu finden.

