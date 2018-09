07:00 Uhr

Stadträte wollen betreutes Wohnen auf der Hasenwiese

Der Caritasverein Illertissen will in Weißenhorn Seniorenwohnungen samt Tagespflege errichten. Den vorgesehenen Standort halten die Räte für ungeeignet.

Von Jens Noll

Was vermisst die Weißenhorner Bevölkerung am meisten in ihrer Stadt? Bereits im Januar 2016 lieferte eine Bürgerwerkstatt eine Antwort auf diese Frage: Am häufigsten wurde damals der Wunsch nach einer Tagespflege zur Unterstützung pflegender Angehöriger genannt. Fast drei Jahre später macht sich die Stadtverwaltung daran, den Weißenhornern diesen Wunsch zu erfüllen. Einen Partner hat sie schon gefunden.

Der Caritasverein Illertissen, der heuer sein 50-jähriges Bestehen feiert, möchte ein solches Projekt unter dem Titel „Tagespflege und betreutes Wohnen 2.0“ auf die Beine stellen. Die gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Vöhringen bietet im Illertal an mehreren Standorten stationäre und ambulante Betreuung für Senioren an. Das nehmen auch Bürger aus der Fuggerstadt in Anspruch, wie Geschäftsführer Dominik Rommel am Montagabend im Stadtrat sagte: „Wir fahren ganz viele Senioren aus Weißenhorn und Umgebung jeden Tag hin und her.“ Ein Neubauprojekt in Weißenhorn könnte diese für die Betroffenen häufig beschwerlichen Fahrten künftig erheblich verkürzen. Einige könnten vielleicht gar nicht mehr nötig sein.

Architekt stellte zwei Varianten vor

Als möglichen Standort für eine Tagespflege-Einrichtung mit benachbarten Seniorenwohnungen hat der Caritasverein ein Grundstück an der Reichenbacher Straße, östlich der Hasenwiese, vorgesehen. Der Stuttgarter Architekt Günter Weber erläuterte im Gremium, welche Möglichkeiten der Bebauung auf dem 200 Meter langen und 25 Meter breiten Grundstück denkbar sind.

Weber stellte zwei Varianten vor: Die erste besteht aus drei Winkelgebäuden mit einer Höhenstaffelung von zwei auf drei Geschosse. Zwischen den Gebäuden sind hofartige Freiflächen vorgesehen. Bei dieser Art der Bebauung würde nur ein Teil des Grundstücks genutzt, der Bereich von der Kolpingstraße bis etwa zur Höhe der Wendeplatte am Ende der Raiffeisenstraße. Variante 2 hingegen sieht eine komplette Bebauung des Grundstücks mit fünf Häusern vor. Die Anlage sei möglichst autofrei gedacht, sagte Weber. Die Erschließung erfolge über die Raiffeisenstraße, Parkplätze seien jeweils am östlichen und westlichen Ende des Grundstücks.

Bürgermeister Wolfgang Fendt ergänzte, dass der Stadtverwaltung drei Dinge wichtig gewesen seien. Erstens: den Wunsch der Bevölkerung zu berücksichtigen. Zweitens: die unter Naturschutz stehende Kastanienallee an der Reichenbacher Straße zu erhalten. Und drittens: die Bebauung so einzufügen, dass die Nachbarschaft nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

Bürgermeister will die große Freifläche erhalten

Sprecher aller Stadtratsfraktionen begrüßten grundsätzlich das Vorhaben und betonten, dass es einen großen Bedarf für eine solche Tagespflege-Einrichtung in Weißenhorn gebe. Doch den Standort hielten fast alle für ungeeignet. „Ich könnte mir das auf der Hasenwiese besser vorstellen“, sagte Michael Schrodi (CSU). Dort sei auch genug Platz, um noch einen Skaterplatz oder ein Basketballfeld für die junge Generation zu bauen. Sabine Snehotta (ÖDP) sprach sich für die Variante 2 aus. Wünschenswert sei dabei allerdings, dass ein Garten eingerichtet wird, der auch öffentlich zugänglich wäre. Diese ließe sich aber auch auf dem östlichen Teil der Hasenwiese realisieren, sagte Snehotta.

Werner Weiss (WÜW) sagte über die Pläne: „Das wäre ein Projekt, das auf der Hasenwiese sehr gut aufgehoben wäre.“ Aus Platzgründen sprachen sich auch Ulrich Fliegel (Grüne) und Herbert Richter (SPD) für die Hasenwiese aus. Ihrer Ansicht nach sollte der vom Caritasverein ins Auge gefasste Streifen als Grünzug freigehalten werden.

Einstimmig beschloss das Gremium, dass die Stadtverwaltung weitere Verhandlungen mit dem Investor führen soll. Bei der Abstimmung über einen möglichen Standort sprachen sich lediglich Bürgermeister Fendt und CSU-Fraktionschef Franz Josef Niebling gegen die Hasenwiese aus. Diese besondere Freifläche in der Stadt sollte aus seiner Sicht noch erhalten bleiben, sagte der Rathauschef.

Das Projekt von Illersenio in Kürze

Tagespflege: Dem Caritasverein Illertissen zufolge ist die Tagespflege eine Tagesbetreuung für Senioren, die von etwa 8 bis 16 Uhr dauert. Die Senioren werden morgens von einem Fahrdienst abgeholt und abends wieder nach Hause gebracht. Zur Betreuung gehören gemeinsame Aktivitäten bis hin zur Tablettengabe.

Betreutes Wohnen 2.0: In den barrierefreien Mietwohnungen können Senioren selbstständig und selbstbestimmt wohnen. Es gibt die Möglichkeit, sie individuell zu unterstützen. Bei Bedarf können weitere Leistungen aus dem Serviceangebot des Caritasvereins hinzugebucht werden, zum Beispiel Mittagessen.

Mehr zum "Zankapfel" Hasenwiese lesen Sie hier: Hasenwiese: Eine Aldi-Gegnerin gibt nicht auf

Themen Folgen