Covid-Überlastung: Ulmer Soldaten fliegen Corona-Kranke nach Norddeutschland

Plus Es gibt kaum noch Betten auf den Intensivstationen, die Lage ist dramatisch. Seit Freitag fliegt nun die Bundeswehr Patienten von Süddeutschland nach Münster.

Ein Arzt und ein Intensivpfleger des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses (BWK) sind Teil der Besatzung eines Airbus, der am späten Freitagnachmittag vom Memminger Flughafen aus zum Flughafen Münster/Osnabrück flog. Sechs schwer erkrankte und künstlich beatmete Patienten wurden aus verschiedenen Kliniken in Bayerisch-Schwaben mit Rettungswagen zum Flughafen gebracht. Nach bisher unbestätigten Informationen sollen sie aus Augsburg, Bobingen, Ottobeuren, Kempten und weiteren Kliniken stammen.