Gastgeber 2024: Wird aus den Ulmer EM-Chancen doch noch etwas?

Plus Ulm wollte sich eigentlich nicht als Gastgeberstadt für die Euro 2024 bewerben, doch der DFB lässt nicht locker. Ein Ortstermin mit einem Experten könnte alles ändern.

Die Frist ist schon seit rund zwei Wochen verstrichen, den Katalog mit Anforderungen wollten die Ulmer nicht erfüllen. Und doch sind die Chancen noch nicht vorbei: Die Stadt könnte bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 zum Quartier für eine Nationalmannschaft werden - und das, obwohl sie eine entsprechende Anfrage des DFB eigentlich bereits abgelehnt hat.