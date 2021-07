A8 nach Unfall zwischen Ulm und Merklingen gesperrt: Drei Verletzte, einer davon schwer

Auf der A8 bei Ulm kommt es zu einem Unfall. Drei Personen werden verletzt, eine davon schwer. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden.

Bei einem Unfall auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Ulm und Merklingen ist am Montagnachmittag eine Person schwer verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt.

Die genaue Unfallursache sowie der Hergang seien noch unklar, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf Höhe der Rastanlage Aichen in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein Fahrzeug habe sich dabei überschlagen, so der Sprecher.

Für die Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn für knapp eine Stunde gesperrt werden. Es entstand ein entsprechender Rückstau von mehreren Kilometern. Zwischenzeitlich konnte die Vollsperrung aufgehoben werden. Jedoch war weiterhin ein Fahrstreifen gesperrt. (AZ)

Weitere Informationen folgen.