vor 16 Min.

Unfall an A7-Auffahrt Nersingen: Auto kracht gegen Ampelanlage

Eine 35-Jährige war auf der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen unterwegs. Warum sie dann mit ihrem Auto von der Fahrbahn abkam, ist unklar.

An der A7-Anschlussstelle Nersingen ist es am Sonntag in den Morgenstunden zu einem Unfall gekommen. Die genaue Ursache ist noch unklar.

Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin zunächst die B10 in Fahrtrichtung Nersingen. Dabei kam sie auf der Linksabbiegespur zur Autobahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen Masten der Ampelanlage. Der Pkw wurde daraufhin zurück bis auf die rechte Fahrspur geschleudert. Die Fahrzeugführerin war zunächst im Pkw eingeklemmt, konnte jedoch durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Am Pkw entstand ein Totalschaden, welcher auf über 15.000 Euro geschätzt wird. Die Unfallverursacherin blieb ansprechbar und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zu ihren Verletzungen können bislang keine Angaben gemacht werden.

Weshalb die Frau von der Fahrbahn abkam. ist ebenfalls nicht bekannt. Dies ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Laut Zeugen waren andere Verkehrsteilnehmer am Verkehrsunfall nicht beteiligt. (AZ)

