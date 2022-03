Messerattacke in Dornstadt: So geht es der 27-Jährigen nach der Not-OP

Bei der Polizei hat sich bislang kein Zeuge gemeldet, der den Messerangriff in Dornstadt gesehen hat. Mit einem Aufruf hoffen sie nun auf weitere Hinweise.

Nach der Messerattacke am Dienstag in Dornstadt sitzt ein 31-Jähriger aus dem Raum Ulm inzwischen in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er mit einem Messer eine 27-Jährige aus dem Raum Neu-Ulm schwer verletzt haben soll. Die Ermittlungen nach der Bluttat laufen weiterhin auf Hochtouren. Polizei und Staatsanwaltschaft geben nun weitere Details bekannt. Sie suchen Zeugen und äußern sich auch zum Gesundheitszustand des Opfers.

Wie die Ermittler am Donnerstag berichten, war die 27-Jährige gegen 16.20 Uhr in der Zeppelinstraße unterwegs. An der Einmündung in die Lerchenbergstraße musste sie verkehrsbedingt warten. In diesem Moment sei die Tür des Wagens geöffnet worden. Der 31-Jährige soll dann die Frau, eine ehemalige Arbeitskollegin, mit einem Messer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, haben.

Frau bei Messerangriff in Dornstadt verletzt: Was wollte sie dort?

"Die beiden waren nicht zusammen unterwegs", erklärt Polizeisprecher Wolfgang Jürgens. Was sie jedoch dort vor Ort wollten, ob sie zufällig dort aufeinandertrafen oder sich womöglich zuvor verabredet hatten, sei weiterhin unklar und dementsprechend immer noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. "Wir haben keinen Zeugen, der den Angriff beobachtet hat", so Jürgens weiter.

Zu jenem Zeitpunkt, als die 27-Jährige an der Einmündung warten musste, sollen vor der Frau zwei weitere Fahrzeuge gewartet haben. Mit einem Zeugenaufruf wollen die Ermittler nun unter anderem die Personen, die hier am Steuer saßen, bitten, sich zu melden. Polizei und Staatsanwaltschaft haben folgende Fragen:

Wer hat am Dienstag gegen 16.20 Uhr in der Zeppelinstraße in Dornstadt den Angriff beobachtet?

in den Angriff beobachtet? Wem ist dort in dieser Zeit oder zuvor ein Mann aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Opfer ist nach Not-Operation weiterhin nicht vernehmungsfähig

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus. Wie die Ermittlungsbehörden weiter berichten, befindet sich die 27-Jährige noch immer im Krankenhaus, ist aber nach einer Not-Operation ansprechbar. Vernehmungsfähig sei sie aber weiterhin nicht. Ob die Frau bleibende Schäden vom Angriff davontrage, sei derzeit unklar. "Das wird sich erst später herausstellen", so Polizeisprecher Wolfgang Jürgens. Der 31-jährige Beschuldigte mache weiterhin keine Angaben.

Hinweise nimmt die Ulmer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/1880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.