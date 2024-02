Bürger protestieren mit Fackeln gegen die geplante ICE-Neubaustrecke

Bürgerinitiativen nehmen im Landkreis Neu-Ulm und Günzburg an einer bundesweiten Aktion am 2. März teil. Das Motto: "Bürgerbahn statt Größenwahn".

Die Bürgerinitiative Schwabentrasse (Bischt) blickt gespannt auf die nächsten Monate. Denn bis Mitte des Jahres könnte eine Vorentscheidung über die Vorzugstrasse für die umstrittene ICE-Neubaustrecke Ulm – Augsburg fallen, über die der Bundestag 2025 entscheiden soll. Für die rund 620 Mitglieder von Bischt kommt keine der bislang präsentierten Trassen-Varianten infrage. Ihre Haltung wollen sie bei einer bundesweiten Aktion am Samstag, 2. März, verdeutlichen.

ICE-Trasse: Das fordert das Aktionsbündnis Bahn Bürgerinitiativen Deutschland (ABBD)

Diese steht unter dem Motto "Bürgerbahn statt Größenwahn" und wird vom Aktionsbündnis Bahn Bürgerinitiativen Deutschland (ABBD) organisiert. Die darin zusammengeschlossenen Initiativen fordern ein Umdenken in der Verkehrspolitik, einen Deutschlandtakt, der den regionalen Schienenverkehr berücksichtigt und einen Zielfahrplan mit Fokus auf Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. In ganz Deutschland würden gigantische neue Hochgeschwindigkeitstrassen für den Fernverkehr der Bahn geplant, ohne Rücksicht auf den Flächenverbrauch und die Schädigung von Mensch, Umwelt und Natur, heißt es in einer Pressemitteilung der ABBD. Dagegen wollen die Mitglieder des Bündnisses ein Zeichen setzen. In der Region machen unter anderem Initiativen aus Adelsried (Landkreis Augsburg) sowie Limbach und Bubesheim (Landkreis Günzburg) mit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Leuchtende Fackeln werden im aktuell geplanten orangen und violetten Trassierungskorridor entlang der A8 bei Limbach aufgestellt, um die massiven Auswirkungen des drohenden Flächenbedarfs zu visualisieren. Die Bürgerinitiative Limbach informiert, dass die Demo- und Informationsveranstaltung am kommenden Samstag, 2. März ab 18.30 Uhr am Autobahntunnel (Leinheimerstraße) bei Limbach stattfindet.

Fackeln sollen an der A8 bei Limbach den ICE-Streckenverlauf aufzeigen

Interessierte haben außerdem die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen zum aktuellen Planungsstand zu informieren und gleichzeitig ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für mehr Bürgerbeteiligung und Bedarfsorientierung bei großen Infrastrukturprojekten zu setzen.

Die Bischt markiert ebenfalls am 2. März die türkisfarbene Trasse auf der Strecke Ulm – Augsburg zwischen der Buchbergstraße in Steinheim und der Roth in Straß mit Fackeln. Die Aktion beginnt um 18.30 Uhr. Die Bürgerinitiative möchte, dass die Bahn die Planung für das Projekt von Grund auf überarbeitet. "Die Parameter gehören überholt, die sind veraltet", sagte Vorsitzender Jürgen Zimmermann unserer Redaktion. "Uns ist daran gelegen, dass man noch mal an die Vorgaben rangeht." So könnten vielleicht andere Varianten gefunden werden, die verträglicher für Mensch und Umwelt seien.

Die Initiatoren wollen eine Sanierung der Bahnstrecke Ulm – Augsburg

Der Schwerpunkt der Bahn müsse auf der Korridorsanierung liegen, also auf der Ertüchtigung und Erneuerung der bestehenden Strecken. Diese müssten so saniert werden, dass sie wieder intakt seien und störungsfrei liefen, so Zimmermann. Schienen, Oberleitungen und Signalanlagen müssten erneuert, Bahnhöfe modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Außerdem müssten zusätzliche Überholmöglichkeiten für Züge geschaffen werden, und es brauche einen besseren Lärmschutz. Nur so könne die Bahn wieder attraktiv für ihre Kunden werden. Eine gute Sanierung mit einer Leistungssteigerung auf den Bestandsstrecken sei deutlich günstiger als eine Neubaustrecke.

Bei der Jahreshauptversammlung der Bischt in Straß sprach Verkehrsexperte Herbert König, der lange Jahre Chef der Münchner Verkehrsbetriebe war. Er betonte, dass dem Projekt Ulm – Augsburg bis heute ein belastbarer Bedarfsnachweis fehle und wies auf den gravierenden Investitionsstau bei der Deutschen Bahn hin. Zudem sei das Volumen der in den vordringlichen Bedarf erhobenen Neubauprojekte so groß, dass eine Finanzierbarkeit der Neubaustrecke Ulm – Augsburg nahezu unmöglich erscheine.

"Natürlich sind wir alle gespannt, was im Mai oder Juni als Wunschtrasse bekannt gegeben wird", sagte Jürgen Zimmermann. Die Bischt will dann weitere Aktionen starten, die allerdings noch nicht spruchreif sind. "Wir sind noch in den Vorbereitungen."