Live-Blog zur Glatteis-Warnung: A8 von Ulm nach Stuttgart nach Unfall gesperrt

Für den Kreis Neu-Ulm wurde für heute eine Unwetterwarnung wegen Glatteis herausgegeben. In unserem Live-Blog informieren wir über die aktuelle Lage.

Es las sich ziemlich dramatisch, was der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für den Raum Neu-Ulm da ankündigt: "Gefahr für Leib und Leben durch schlagartig gefrierenden Regen", hieß es auf der Webseite am Dienstagnachmittag. Es bestehe eine Unwetterwarnung wegen Glatteis: Für die Nacht zum Mittwoch (17. Januar) bis in den Nachmittag hinein wird mit hoher Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz gerechnet. Zunächst leichter Schneefall soll rasch übergehen in gefrierenden Regen. Polizei, das Neu-Ulmer Landratsamt sowie das Schulamt Neu-Ulm hatten bereits reagiert. Wie sich die Lage entwickelt, erfahren Sie hier unseren Live-Blog.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Liveticker anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Tickaroo GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Rückblick zur Glatteis-Warnung: Diese Vorbereitungen wurden am Dienstag von Polizei, Leitstelle, Schule und Landratsamt Neu-Ulm getroffen

Die Kreisverwaltung nimmt in einer am Dienstagnachmittag (16. Januar) verschickten Pressemitteilung Bezug auf die vom DWD herausgegebenen "Handlungsempfehlungen". So sollen der Aufenthalt im Freien sowie Fahrten gemieden werden. Auch das Verhalten im Straßenverkehr sei entsprechend anzupassen. Wegen der winterlichen Verhältnisse hatte es am Montagabend bereits erste Unfälle in der Region gegeben, unter anderem auf der A8 bei Elchingen und in Pfaffenhofen-Raunertshofen. Eine 28-Jährige wurde leicht verletzt. "Alle Bürgerinnen und Bürger sind im Sinne der eigenen Sicherheit deshalb dringend gebeten, für Mittwoch geplante Angelegenheiten im Landratsamt und in den Außenstellen möglichst auf einen anderen Tag zu verlegen", so die Neu-Ulmer Kreisverwaltung. Im Landratsamt sowie den Außenstellen sei mit Einschränkungen und längeren Wartezeiten zu rechnen.

Unwetterwarnung wegen Glatteis für den Raum Neu-Ulm: Polizei stockt Personal auf

Die Polizei stellt sich auf ein erhöhtes Einsatzgeschehen ab dem frühen Mittwochmorgen ein, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage mitteilt. Für das gesamte Zuständigkeitsgebiet zwischen Donau und Bodensee liege eine Unwetterwarnung vor. Für die Einsatzzentrale sei das Personal aufgestockt worden, um die möglicherweise erhöhte Anzahl an Notrufen abarbeiten zu können.

Auch die Integrierte Leitstelle Donau/Iller mit Sitz in Krumbach hat bereits Vorkehrungen getroffen. Ab 2 Uhr in der Nacht ist eine Person mehr zur Rufbereitschaft eingeteilt worden, ab dem Morgen sind es zwei Personen mehr, berichtet Leitstellenleiter Reiner Wolf am Dienstagnachmittag: "Wir können reagieren, momentan haben wir aber noch nichts." Er will sich im Nachgang aber nicht den Vorwurf machen müssen, man habe nicht hochgefahren. Neben mehr Einsätzen könnte die Wetterlage am Mittwoch auch zur Folge haben, dass der Rettungsdienst länger braucht, bis er am Einsatzort eintrifft. Ähnlich bei Krankentransporten, die ohne Blaulicht unterwegs sind.

Schulamt Neu-Ulm: Unterricht findet trotz Unwetterwarnung regulär statt

Schulamt und Landratsamt Neu-Ulm teilten mit, dass am Mittwoch regulärer Unterricht stattfinden wird. Die Schulen im Landkreis könnten aber nach eigenem Ermessen entscheiden, ob in Präsenz oder von Zuhause aus unterrichtet wird. Es werde kein Kind geben, das nicht betreut wird, so Schulamtsdirektor Ansgar Batzner. Die Busse sollen - sofern witterungsbedingt möglich - wie gewohnt fahren. Wenn Eltern die Verkehrslage zu unsicher ist, können sie ihre Kinder entschuldigen. Sollte es zu Einschränkungen im Präsenzunterricht kommen, werden auf der Homepage des Bayerischen Kultusministeriums genauere Informationen veröffentlicht. Weitere Informationen sind im Bedarfsfall direkt an der Schule des Kindes zu erhalten.

Lesen Sie dazu auch

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass Fahrgäste, die ihre am Mittwoch geplante Reise aufgrund des Wintereinbruchs verschieben möchten, ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen können. "Die Zugbindung ist aufgehoben", heißt es auf der Internetseite. Das Ticket gilt demnach dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Wegen der Winterwitterung in Frankreich kommt nach Angaben der Bahn zu Ausfällen im ICE-Verkehr zwischen Paris und Deutschland. Betroffen seien die ICE-Verbindungen im Fernverkehr zwischen Stuttgart und Paris sowie zwischen Frankfurt (Main) sowie Mannheim und Paris.

Am Flughafen Stuttgart fallen wegen des erwarteten Glatteises am Mittwoch Flüge aus. Die Lufthansa habe ihre Zubringerflüge von Stuttgart nach Frankfurt und München vorsorglich gestrichen, teilte eine Sprecherin des Flughafens mit.

Der DWD geht davon aus, dass es auf allen Verkehrswegen zu Beeinträchtigungen bis hin zu Sperrungen oder Schließungen kommen wird. Es wird darauf hingewiesen, möglichst vollzutanken, Decken und warme Getränke mitzuführen. (mit dpa)