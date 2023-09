Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Markus Söder kommt zum Wahlkampf in den Landkreis – und wer noch?

Vor drei Jahren sprach Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Kommunalwahlkampf im Dietrich-Theater in Neu-Ulm. Jetzt spricht er vor der Landtagswahl in Weißenhorn.

Plus Ministerpräsident Markus Söder spricht am 10. September in Weißenhorn. Welche weiteren prominenten Politiker sich bis zur Landtagswahl angesagt haben.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Der Bundespolitiker Toni Hofreiter (Grüne) war kürzlich da – und erlebte bei seinem Auftritt in Elchingen teils heftige Anfeindungen. Die CSU hat bereits mehrere Ministerinnen und Minister zu Wahlkampfterminen in den Landkreis entsandt, unter anderem Innenminister Joachim Herrmann, der beim Blaulichtempfang in Illertissen sprach. Nun kommt auch der CSU-Chef Markus Söder selbst. Und welche prominenten Politikerinnen und Politiker haben sich sonst noch vor der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober angekündigt?

CSU-Chef Markus Söder spricht am 10. September in Weißenhorn

Bayern Ministerpräsident Markus Söder läutet den Endspurt im Wahlkampf am Sonntag, 10. September, in der Stadthalle in Weißenhorn ein. Er wird dort nach der Vorstellung der CSU-Kandidatinnen und -Kandidaten eine Rede halten. Beginn ist um 10 Uhr, Einlass um 9 Uhr. Wer einen der etwa 300 Plätze ergattern will, sollte rechtzeitig da sein. "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst", sagte Angela Hirner, die Geschäftsführerin der CSU-Bundeswahlkreisgeschäftsstelle. Söder hätte eigentlich in einem Bierzelt sprechen sollen, dann hätten mehr Besucherinnen und Besucher Platz gehabt. Das hat jedoch nicht geklappt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen