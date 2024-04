Landkreis Neu-Ulm

Steinwurf und Angriff auf Israel-Laden: Politisch motivierte Straftaten nehmen zu

Der Steinwurf bei der Grünen-Wahlkampfveranstaltung in Neu-Ulm und der Angriff auf den Israel-Laden in Senden gehören zu den politisch motivierten Straftaten im Kreis Neu-Ulm.

Plus Rechtsmotivierte Delikte bleiben auf hohem Niveau, führen aber nicht mehr die Statistik der Polizei zu politisch motivierter Kriminalität in der Region an.

Von Michael Kroha

Der Vorfall hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht: Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm wirft ein Mann einen Stein auf die Bühne. Dort steht zu dem Zeitpunkt unter anderem das Spitzenduo der Partei für die Landtagswahl, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Verletzt wird niemand. Der heute 45-jährige Tatverdächtige kann sofort festgenommen werden. Er wird der Reichsbürger- sowie der Querdenkerszene zugeordnet. Fälle dieser Art haben im vergangenen Jahr stark zugenommen, wie überhaupt politisch motivierte Straftaten in der Region.

Der Anteil jener Vergehen betrug im vergangenen Jahr zwar "nur" 1,28 Prozent beziehungsweise insgesamt 512 Fälle an der Gesamtkriminalität. Damit steigerten sich die Zahlen aber um rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus einer aktuellen Statistik hervor, die das für den Kreis Neu-Ulm zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Dienstag veröffentlicht hat.

