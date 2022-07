Tödliche Autobahn-Unfälle: Drei Menschen sterben binnen weniger Stunden

Binnen nur acht Stunden sterben drei Menschen auf den Autobahnen rund um Ulm. Ein weiterer Unfall auf der A8 verläuft vergleichsweise glimpflich.

Drei Menschen haben auf den Autobahnen rund um Ulm am Abend vor und in der Nacht auf Mittwoch ihr Leben verloren. Auf der A8 bei Merklingen starb ein 22-Jähriger. Auf der A7 bei Heidenheim erlitt erst ein Lkw-Fahrer tödliche Verletzungen, kurz darauf raste ein Sprinterfahrer ins Stauende und konnte nur noch tot geborgen werden. Vergleichsweise glimpflich verlief ein Unfall auf der A8 bei Elchingen. Hier wurde ein Lkw-Fahrer schwer verletzt.



Letzterer Unfall machte den Anfang der tragischen Serie. Ein 58-Jähriger kam kurz vor 17 Uhr mit seinem Lkw in Fahrtrichtung München von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug kippte im Grünstreifen um. Die Ladung, etwa 20 Tonnen Metallschrott, verteilte sich neben der Autobahn. Der Lkw-Fahrer, er war laut Polizei alkoholisiert und nicht angeschnallt, wurde durch das Führerhaus geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungshubschrauber brachte den Notarzt. Die Feuerwehren aus Oberelchingen und Unterelchingen sicherten die Unfallstelle ab. Zeitweise war auch eine Vollsperrung der Autobahn erforderlich, es bildete sich ein Stau. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 75.000 Euro.

Auf der A8 bei Elchingen ist bei einem Unfall ein Lkw umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Foto: Thomas Heckmann





Kurz nach 18 Uhr kam es dann auf der Gegenrichtung nach Stuttgart, kurz vor der A8-Ausfahrt Merklingen zum ersten tödlichen Unfall. Ein 22-Jähriger verunglückte nach einem Reifenplatzer mit seinem Kleintransporter. Das Fahrzeug überschlug sich und landete hinter der Leitplanke. Der Fahrer wurde aus dem Wagen herausgeschleudert. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Auch hier bildete sich ein Stau.

Zwei Menschen sterben nach Lkw-Unfall auf der A7 bei Heidenheim





Gegen Mitternacht verunglückten dann auf der A7 bei Heidenheim in Richtung Ulm zwei Menschen kurz hintereinander. Ein Lastwagen sei von der Autobahn abgekommen und umgekippt. Das Führerhaus prallte frontal gegen die Leitplanke. Der 50-jährige Fahrer wurde in der Kabine eingeklemmt und starb. Ein 42-Jähriger erkannte den durch den Lkw-Unfall entstandenen Stau zu spät. Er prallte mit seinem Sprinter in einen weiteren Lkw und wurde getötet. Bis in den Mittwochvormittag kam es auf der A7 zu Behinderungen. (AZ/thhe)