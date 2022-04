Kletterer sichern Felsen: A8 in Richtung Stuttgart bleibt weiter gesperrt

Die A8 bleibt in Richtung Stuttgart zwischen Merklingen und Mühlhausen weiterhin gesperrt - auch noch am Donnerstag. Das Ausmaß ist noch nicht absehbar.

Sie gilt als eine der schönsten Autobahnstrecken des Landes: Doch weil Teile von Felsen auf dem Albabstieg der A8 landen könnten, ist die Strecke zwischen Merklingen und Mühlhausen seit Dienstagnachmittag gesperrt. Wann Fahrzeuge hier wieder rollen können, ist weiterhin unklar. Seitens der Autobahn-Niederlassung Südwest ist von einer "mehrtägigen Sperrung" die Rede. Am Donnerstag "ist sie definitiv noch gesperrt", so ein Sprecher am Mittwochnachmittag auf Nachfrage unserer Redaktion.

Bei einer beinahe täglich stattfindenden Routinekontrolle am Dienstag ist von der Autobahnmeisterei festgestellt worden, dass sich Gesteinsbrocken an einer Stelle des Drackensteiner Hangs gelöst hatten. Aus Sicherheitsgründen musste darauf die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart ab 14 Uhr völlig gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung München beziehungsweise Ulm ist von der Sperrung nicht betroffen. Hier fließt der Verkehr normal weiter. Die Strecken laufen in dem Bereich getrennt voneinander.

A8 bei Merklingen gesperrt: Umleitungsstrecken weiterhin überlastet

In Richtung Stuttgart aber kommt es seither zu erheblichen Behinderungen und Stau. Der Verkehr wird bei Merklingen ausgeleitet und über die B10 und die B466 bei Mühlhausen wieder auf die Autobahn geführt. Die A8, so der Sprecher der Autobahn-Niederlassung Südwest, ist die "wichtigste Transitachse" im Süden Deutschlands. Nicht nur die regionalen, auch die überregionalen Umleitungsstrecken über die A6 und A7 seien derzeit aufgrund der Sperrung überlastet, sagt er. Auch die umliegenden Gemeinden würden sehr viel Verkehr verzeichnen.

Am Mittwoch begannen Kletterer nun damit, das Gestein zu sichern. Mit Hammer und Meißel hätten die Arbeiter einer Spezialfirma den Fels zunächst von losem Gestein befreit. "Da sind schon auch größere Brocken dabei, die zum Teil auf die Fahrbahn fallen", berichtet der Sprecher. In einem nächsten Schritt soll der darunter liegende Felsen großflächig mit Metallteilen gesichert werden.

Ein durch kleinere Felsstürze beschädigtes Gitter hängt an einem Felsen über der A8, die anschließend gesperrt wurde. Foto: Autobahn Gmbh Niederlassung Südwest, dpa

Wie lange die Autobahn noch gesperrt bleibt, ist weiterhin unklar. "Wir sehen noch gar nicht, wie groß das eigentliche Ausmaß ist." Medienberichte, wonach die Sperrung bis Freitag andauern könnte, dementierte der Sprecher. "Wir haben bislang immer von mehreren Tagen gesprochen. Wir können im Moment keinerlei Zeitangaben machen, wie lange genau."

Pendlern zwischen Raum Ulm und Stuttgart droht nächste Sperrung

Doch auch wenn die Sperrung bis zum Wochenende aufgehoben werden sollte: Auf Verkehrsteilnehmer aus dem Raum Ulm und Neu-Ulm, die zwischen Stuttgart hin- und herpendeln, wartet schon die nächste Blockade auf der üblichen Strecke: Auf der B10 zwischen der A8-Anschlussstelle Ulm/West und der Ausfahrt zur Uni wird stadteinwärts der schadhafte Fahrbahnbelag erneuert. Ab Dienstag, 26. April, wird für gut zwei Wochen, bis voraussichtlich Mittwoch, 11. Mai, die Bundesstraße gesperrt.

Knapp 60.000 Fahrzeuge sind nach Angaben des Regierungspräsidiums Tübingen im Schnitt täglich auf diesem Abschnitt unterwegs. Für den genannten Zeitraum müssen sie Umwege nehmen. Die Umleitung erfolgt über die A8 bis zur Anschlussstelle Ulm/Ost - im weiteren Verlauf über die L1079, Heidenheimer Straße, und die K9915, Berliner Ring, zurück auf die B10.