Neu-Ulm

12:00 Uhr

Betreiber des Insel vom Stein ist insolvent: Was wird aus dem Restaurant?

Plus Die Gründe für die Schließung waren zunächst unklar. Jetzt stellt sich heraus: Der Betreiber steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Für das Lokal gibt es aber Interessenten.

Von Michael Kroha

Anfang März verkündete Christopher Stein das Aus seines im Raum Ulm und Neu-Ulm durchaus beliebten Lokals Insel vom Stein direkt an der Donau. In einem Video, das er auf dem "heimischen Sofa" aufgenommen und in den sozialen Medien veröffentlicht hatte, meldete er sich zu Wort und gab die sofortige Schließung des Restaurants bekannt. Die genauen Beweggründe dafür ließ er zunächst weitestgehend offen. Inzwischen aber gibt es mehrere neue Entwicklungen.

Stein selbst war für unsere Redaktion nicht zu erreichen. Auch am Lokal vor Ort war er nicht anzutreffen. Seit Montag, 4. März, ist das zu. "Betriebsbedingt geschlossen", heißt es noch immer auf einem Zettel an der Eingangstür. Tische stehen aufeinandergestapelt im Restaurant. Im Inselgarten liegt die Außenbestuhlung wild herum. Gepflegt sieht anders aus, Enten genießen derweil den fast einmaligen Blick auf Ulm.

