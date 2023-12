Ein Probe-Schuss mit Folgen? Jäger klagt gegen den Freistaat Bayern

Einem Jäger aus dem Kreis Neu-Ulm wurde nach einem Vorfall beim Einschießen im Bibertal der Jagdschein aberkannt. Zurecht oder wird hier eine Kampagne gefahren? Der Fall kommt vor Gericht.

Wird hier eine Kampagne gegen Jäger gefahren oder war der Mann aus dem Kreis Neu-Ulm tatsächlich zu unvorsichtig? Immerhin geht es um den Umgang mit Waffen. Nach einem Probe-Schuss vor mehr als drei Jahren im Bibertal wurde einem heute 52-Jährigen sein Jagdschein aberkannt. Zurecht? Oder gilt der Fall womöglich als Beleg für eine immer vorsichtiger werdende Gesellschaft mitsamt ihrer Vorurteile gegenüber der Jägerschaft? Das Verwaltungsgericht Augsburg wird sich bald mit der Sache befassen. Der Mann klagt gegen den Freistaat Bayern.

Der Vorfall, um den es geht, hat sich am 13. August 2020 zugetragen. Um zu testen, ob sich an seinem Gewehr nichts verstellt hat, nach dem es ihm zuvor heruntergefallen war, wollte der Jäger in einem Revier nahe der Landkreisgrenze von Neu-Ulm und Günzburg einen Probe-Schuss abgeben. Doch wie er das tat beziehungsweise wohin die Projektile flogen, dazu gibt es offensichtlich zwei unterschiedliche Versionen.

Jagdschein einbehalten: Mann aus dem Kreis Neu-Ulm klagt gegen den Freistaat Bayern

Der Jäger selbst behaupte, er habe von einer Kanzel auf eine Zielscheibe geschossen, die wenige Meter vor dem Hochstand am Boden lag. Die Geschösse seien in den Boden eingedrungen. Die Behörden, in dem Fall das Neu-Ulmer Landratsamt, sollen jedoch der Auffassung sein, dass er das Ziel verfehlt habe und die Projektile in einer etwa 400 Meter entfernten Lagerhalle eingeschlagen sind. Das aber bestreite der Jäger, das sei rein physikalisch schon gar nicht möglich.

So schildert zumindest ein Sprecher des Gerichts die unterschiedlichen Standpunkte der beiden Parteien, die sich am 19. Dezember in Augsburg gegenüberstehen. Bei der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht geht es dann formalrechtlich ausgedrückt um den Widerruf einer Waffenbesitzkarte sowie die Ablehnung einer Neuerteilung eines Jagdscheins.

Wann können Jagdscheine einbehalten werden? 1 / 5 Zurück Vorwärts Im Landkreis Neu-Ulm gibt es nach Angaben des Landratsamtes aktuell circa 700 Jägerinnen und Jäger mit einem Jagdschein.

Der kann grundsätzlich einbehalten oder widerrufen werden, wenn...

... die Besitzerin oder der Besitzer leichtfertig oder missbräuchlich Waffen oder Munition verwendet hat,

... sie oder er strafrechtlich verurteilt worden ist,

... sie oder er trunksüchtig, rauschmittelsüchtig, geisteskrank oder geisteschwach ist.

Das Neu-Ulmer Landratsamt will dazu auf Nachfrage keine Angaben machen. Es wird auf das noch laufende Verfahren verwiesen. Auch der Kläger will im Voraus keine tiefgreifenden Aussagen im Gespräch mit unserer Redaktion tätigen, weil er befürchtet, seine Äußerungen könnten sich negativ auf den Ausgang des Prozesses auswirken. Ganz offensichtlich ist er mit dem Vorgehen der Behörden in der Sache aber nicht einverstanden, sonst würde die Angelegenheit nicht vor Gericht landen. Zur Verhandlung geladen sind unter anderem die Lebensgefährtin des Jägers, die damals dabei war, sowie ein Gutachter.

Der Polizei ist der Vorfall bekannt. Ein Sprecher des Präsidiums in Kempten kann den Sachverhalt bestätigen. Zwei Zeugen hätten damals zwei Einschusslöcher, ein Austrittsloch sowie ein aufgefundenes Projektil gemeldet. Eine Anzeige sei damals gegen den heute 52-Jährigen nicht gestellt worden. Es sei lediglich von Beamten geprüft worden, ob eine waffenrechtliche Erlaubnis vorlag. Dem sei so gewesen. Zudem sei eine Meldung ans Landratsamt hinsichtlich einer sogenannten Zuverlässigkeitsprüfung erfolgt. An die Staatsanwaltschaft aber sei die Sache nicht weitergeleitet worden.

Kreisjäger-Chef nimmt beim Umgang mit Behörden "stärkere Sensibilität" wahr

Christian Liebsch, Vorsitzender der Kreisgruppe Neu-Ulm im bayerischen Jagdverband, ist sich nicht ganz sicher, ob er von dem Fall damals etwas mitbekommen hat. Insofern könne er zum Sachverhalt und den beteiligten Personen auch nichts sagen. Beim Umgang der Behörden mit der Jägerschaft nehme er eine "stärkere Sensibilität" wahr. Vor allem dann, wenn es zu schlimmeren Vorfällen kam. So beispielsweise bei Heretsried im Landkreis Augsburg, wo ein Jäger einen Mann angeschossen und schwer verletzt. Der 55-Jährige ist zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Er erhielt außerdem eine Geldauflage von 8000 Euro, legte dagegen aber Berufung ein.

Da Jäger Waffenbesitzer sind, sei bei Ämtern eine "Skepsis vorhanden", so Liebsch. Dafür aber habe er auch Verständnis. Schließlich seien die Behörden auch in der Verantwortung, Hinweisen nachzugehen, wenn ein Verstoß im Raum steht. "Eine Pflicht, die wir auch als Bürger erwarten", sagt Liebsch.

Probe-Schüsse in der freien Umgebung seien grundsätzlich möglich und erlaubt. "Ich empfehle es nicht", so der Kreisjäger-Chef. Seitens des Verbandes werde dazu geraten, das an einem Schießstand zu tun. Sollte ein solcher Test doch in der Natur vorgenommen werden, müsse darauf geachtet werden, dass vor und hinter einem viel Platz frei ist. Zudem müsse ein "sicherer Kugelfang" vorhanden sein, wo das Geschoss eindringen kann. Im Optimalfall sei das der gewachsene Boden.