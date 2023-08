Neu-Ulm

Ein Moor für Neu-Ulm? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder soll helfen

Plus Vor zwei Jahren wurde die "Vernässung" des Widenmannwalds in Neu-Ulm abgeschmettert. Jetzt hofft die FWG-Fraktion auf Unterstützung aus München.

Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) wollen bei der Renaturierung von Mooren in Bayern aufs Tempo drücken. Die Flächen sollen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Für die FWG-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat ist das eine Steilvorlage. Sie erhofft sich Rückenwind für ihr 2021 gescheitertes Vorhaben, den Widenmannwald in Neu-Ulm zu "vernässen", also zu einem Moor zu machen. In einem Brief an Söder bitten die Freien Wähler um Unterstützung – und beschweren sich über seine Neu-Ulmer Parteifreunde.

FWG beschwert sich bei Markus Söder über die CSU in Neu-Ulm

In dem Schreiben an die Staatskanzlei begrüßt Stadtrat Andreas Schuler im Namen der FWG-Fraktion das Vorhaben der Staatsregierung, die Vernässung von Mooren für den Klimaschutz zu intensivieren. "Leider sind die Notwendigkeit und Wichtigkeit dieser Maßnahmen bei der CSU-Basis, insbesondere bei Ihren Parteifreunden in Neu-Ulm, noch nicht angekommen", heißt es in dem Brief an Söder.

