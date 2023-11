ICE-Trasse: Die Stadt Neu-Ulm muss deutlich machen, was sie will

Plus Die Stadt entscheidet nicht darüber, wo künftig der ICE zwischen Ulm und Augsburg entlang fährt. Aber sie kann mit ihrer Stellungnahme ein Zeichen setzen.

In der kommenden Stadtratssitzung in Neu-Ulm dürfte es hoch hergehen. Denn das Thema ICE-Trasse bewegt die Gemüter, vor allem in Burlafingen. Seit die Stadt Neu-Ulm durchblicken ließ, dass sie die violette Variante entlang der Bestandsstrecke durch den Ort bevorzugt, hat sich massiver Widerstand dagegen formiert. Deshalb ist es wichtig, zu betonen: Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch nicht darüber, wo künftig die ICE-Züge zwischen Ulm und Augsburg entlangfahren. Es geht lediglich um eine Stellungnahme der Stadt zu dem Millionenprojekt.

Welche von vier Möglichkeiten die Bahn letztlich als Vorzugsvariante auswählt und dem Bundestag zum Beschluss vorlegt – Stand jetzt im Jahr 2025 – ist immer noch völlig offen. Wie sagte der Projektleiter der Bahn beim Neujahrsempfang der Freien Wähler? "Die Entscheidungen der Städte und Gemeinden sind schön und geben einen Hinweis." Doch die letzte Entscheidung treffe der Bundestag. Dass dabei neben vielen anderen Kriterien Geld eine Hauptrolle spielen wird, dürfte außer Frage stehen.