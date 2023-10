Neu-Ulm

vor 32 Min.

ICE-Trasse soll durch Burlafingen führen: Warum die Stadt für diese Variante ist

Plus Die neue ICE-Trasse Ulm–Augsburg soll durch Burlafingen führen, die Bestandsstrecke also ausgebaut werden. So der Vorschlag der Neu-Ulmer Stadtverwaltung. Aber warum?

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Wohin mit der neuen ICE-Trasse zwischen Ulm und Augsburg? Auch wenn die Entscheidung am Ende woanders gefällt wird, die Neu-Ulmer Stadtverwaltung hat inzwischen einen Favoriten: Die Bestandsstrecke durch Burlafingen soll ausgebaut werden. Statt zwei sollen künftig vier Gleise durch den Ort. Doch das kommt dort bei vielen überhaupt nicht gut an. Warum also gerade diese Variante? Neu-Ulms Stadtbaudirektor Markus Krämer erklärt die Beweggründe.





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen