ICE-Trasse Ulm – Augsburg: Stadt legt sich auf keine Variante fest

Die violette Variante der geplanten ICE-Trasse Ulm – Augsburg würde entlang der Bestandsstrecke durch Burlafingen führen. Dagegen regt sich in dem Neu-Ulmer Stadtteil großer Widerstand.

Plus Der mögliche Bau der Schnellbahnstrecke durch Burlafingen hat für viel Aufregung gesorgt. Jetzt macht die Stadt Neu-Ulm einen Rückzieher.

Von Michael Ruddigkeit

Wie positioniert sich die Stadt Neu-Ulm zur geplanten ICE-Trasse Ulm – Augsburg? Diese Frage bewegt viele Menschen, vor allem in Burlafingen. Denn noch vor wenigen Tagen hatte sich die Verwaltung für die violette Variante, die durch den Neu-Ulmer Stadtteil führt, ausgesprochen. Zahlreiche Burlafinger waren damit gar nicht einverstanden. Es gab erheblichen Protest, Unterschriften wurden gesammelt. In der Stadtratssitzung am Mittwoch machte die Stadt Neu-Ulm nun einen Rückzieher.

Das steht jetzt in der Stellungnahme der Stadt Neu-Ulm zur ICE-Trasse

In Ihrer Stellungnahme an die Regierung von Schwaben soll jetzt keine Empfehlung mehr ausgesprochen werden. Im geänderten Beschlussvorschlag heißt es stattdessen: "Der Stadtrat beschließt, sich für keine Bevorzugung der dargestellten Varianten auszusprechen, da keine der ins Raumordnungsverfahren eingebrachten Trassen ohne negative Auswirkungen für die tangierten Stadtteile, die dort lebenden Menschen, das Landschafts- und Stadtbild sowie die Umwelt ist." Dafür votierte der Stadtrat am Abend mit 27 zu elf Stimmen.

