Neu-Ulm

16:31 Uhr

Kind in die Türkei verschleppt: Gericht erhöht Strafe für Vater deutlich

Seit fast zwei Jahren lebt ein Junge in Kinderheimen in der Türkei. Dort muss er wohl bleiben, bis er volljährig ist.

Plus Der Vater hat sein Kind 2020 in die Türkei verschleppt. Dort lebt der Achtjährige nun in einem Heim - und muss da wohl bleiben, bis er volljährig ist.

Von Sebastian Mayr

Vor ein paar Wochen ist der Junge acht Jahre alt geworden. Es ist der zweite Geburtstag, den er in einer Jugendhilfeeinrichtung in der Türkei erlebt hat. Und inzwischen gehen Justiz und Behörden davon aus, dass er das Heim erst verlassen kann, wenn er erwachsen ist. Das Heim, in dem er lebt, weil sein Vater ihn aus Ulm in die Türkei gebracht hat, um eine therapeutische Behandlung des massiv verhaltensauffälligen Kindes zu verhindern. Nun hat sich das Amtsgericht Neu-Ulm zum zweiten Mal mit dem Fall beschäftigt.

