Neu-Ulm/Memmingen

vor 18 Min.

Messerangriff in Neu-Ulm endete beinahe tödlich – und kommt jetzt vor Gericht

Eine Party in einer Kleingartenanlage am Donaubad in Neu-Ulm war eskaliert. Das Tatmesser wurde kurz nach der Attacke gefunden.

Plus Eine Feier am Donaubad eskaliert und endet beinahe tödlich. Mehrfach soll ein 40-Jähriger auf einen 54-Jährigen eingestochen haben. Bald startet der Prozess.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Es war eigentlich als eine Feier unter Freunden und Bekannten gedacht. Doch dann eskalierte die Party in einer Parzelle der Kleingartenanlage am Donaubad in Neu-Ulm, die beinahe tödlich geendet hätte. Mehrfach soll ein 40-Jähriger Ende April auf einen 54-Jährigen mit einem Messer eingestochen haben. Eine Notoperation rettete ihm das Leben. Nun kommt der Vorfall vor Gericht.

