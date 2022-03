Neu-Ulm

06:00 Uhr

Neu-Ulmer Schulkinder sammeln Spenden für Kriegsopfer in der Ukraine

Paula, Jule und Kiara sowie Levi und Neon sammeln in Pfuhl bzw. Neu-Ulm Spenden für Kriegsopfer in der Ukraine.

Plus Die Spendenbereitschaft für Menschen in der Ukraine ist teils so hoch wie nie. Das zeigen auch kreative Aktionen, wie sie Schüler in Neu-Ulm veranstalten.

Von Michael Kroha

So hoch wie nie zuvor ist derzeit die Spendenbereitschaft für die Opfer des Krieges in der Ukraine. Dies berichtet das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. "Noch nie in der Geschichte des Aktionsbündnisses, also den letzten 21 Jahren, gingen in einem vergleichbaren Zeitraum so viele Spenden ein", sagte Geschäftsführer Dominique Mann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es gibt zahlreiche Hilfs- und Spendenaktionen. Auch in der Region will man seinen Teil dazu beitragen. So zum Beispiel Schulkinder aus Neu-Ulm. Sie wurden selbst kreativ.

