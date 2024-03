Schwerer Unfall heute am Dreieck Neu-Ulm: Aktuell Stau auf B28 und B30

An der Überleitung der B30 zur B28 in Neu-Ulm kam es zu einem schweren Unfall. Mehrere Fahrzeuge sind beteiligt. Es bildet sich ein längerer Stau.

Am Neu-Ulmer Dreieck ist am heutigen Mittwochnachmittag (27. März) ein schwerer Unfall in Fahrtrichtung Ulm passiert. Wohl sind insgesamt sechs Fahrzeuge an der Kollision beteiligt. Fünf Autos sollen nach derzeitigem Stand einem Lkw aufgefahren sein.

Die Unfallstelle befindet sich laut Polizei auf der Brücke der Überleitung von der B30 kommend in Richtung B28 / Ulm. Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort im Einsatz. Nach ersten, noch ungesicherten Informationen sollen fünf Personen leicht verletzt worden sein. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Die Überleitung ist derzeit komplett gesperrt. Der Rückstau auf der B30 reicht derzeit weit hinter die Anschlussstelle Wiblingen. (mit krom)

