Steinwurf bei Grünen-Event: Ermittlungen gegen Kabarettist Springer eingestellt

Plus Gegen den Kabarettist Christian Springer hatte es nach der Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Neu-Ulm Vorermittlungen gegeben. Die wurden nun eingestellt.

Es war einer der Aufreger im diesjährigen Landtagswahlkampf: Der Steinwurf auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz in Richtung des Spitzendous der Grünen, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Verletzt wurde dabei niemand. Ein 44-Jähriger aus Ulm wurde sogleich festgenommen und hat die Tat inzwischen weitestgehend eingeräumt. Er wird der Szene der Reichsbürger und Querdenker zugeordnet. Auf der Bühne stand damals auch der Kaberettist Christian Springer. Auch er war ins Visier der Ermittler geraten.

Wie ein Sprecher des Staatsanwaltschaft Memmingen auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, soll Springer im Rahmen seines Auftritts als Kabarettist den bayerischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten, Hubert Aiwanger, als "ehemaligen Neonazi" beziehungsweise "Ex-Neonazi" bezeichnet haben. Von Amts waren aufgrund dieser Aussagen zunächst Vorermittlungen eingeleitet und der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt worden.