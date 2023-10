Täter räumt Steinwurf bei Grünen-Event ein – Mann gilt als "Reichsbürger"

Vergangene Woche durchsuchte die Polizei die Wohnung des 44-Jährigen in Ulm. Nun äußerte sich der Mann, der als "Reichsbürger" gilt, zum Steinwurf auf das Grünen-Spitzenduo.

Die Ermittlungen im Fall des Steinwurfs auf das Grünen-Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm schreiten voran. Nachdem in der vergangenen Woche die Wohnung durchsucht und dabei unter anderem das Mobiltelefon des Täters beschlagnahmt wurde, ist der 44-Jährige inzwischen zu einer Vernehmung vorgeladen worden. Dabei habe er die Tat "grundsätzlich eingeräumt", wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Zunächst hatte die Deutsche Presse-Agentur darüber berichtet.

Wann genau die Vernehmung stattfand, ist unklar. Voraussichtlich im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und diesem Mittwoch. Im Gespräch mit den Ermittlern habe der Mann mitgeteilt, dass er mit dem Steinwurf habe niemanden verletzten wollen. Als mögliches Motiv sei festgestellt worden, dass er unzufrieden mit der politischen Situation sei.

"Querdenker" und "Reichsbürger"? Was über den Steinewerfer von Neu-Ulm bekannt ist

Bereits kurz nach der Tat lagen der Polizei Hinweise vor, wonach der Täter mutmaßlich der Querdenker-Szene zuzuordnen sei. Der 44-Jährige habe entsprechende Transparente bei sich gehabt. Laut Zeugen, die vor Ort waren, soll auf den Papp-Plakaten unter anderem gestanden haben: "Wie viele Spritzen braucht es noch, bis ihr nachdenkt?" Zudem seien Worte wie "Genozid", also Völkermord, zu lesen gewesen.

Inzwischen aber lägen den Ermittlern neue Erkenntnisse vor. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen lasse sich aufgrund von getätigten Aussagen des Mannes im Rahmen der Durchsuchung auch bestätigen, dass er der Szene der "Reichsbürger" zuzuordnen sei. "Reichsbürger" sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. So soll der Mann unter anderem gesagt haben: "Ihr seid keine Beamten."

Getroffen hatte der Mann mit seinem Steinwurf am 17. September in Neu-Ulm niemanden. Der zum Zeitpunkt der Tat alkoholisierte Verdächtige war nach dem Steinwurf noch vor Ort festgenommen worden. Dabei hatte er sich gegen die Beamten gewehrt. Später wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Mann sei zuvor nur einmal vor Jahren polizeilich in Erscheinung getreten - aber nicht im Bereich der politischen Kriminalität. Die polizeilichen Ermittlungen gegen den 44-Jährigen - unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung - stehen laut dem Polizeisprecher inzwischen kurz vor dem Abschluss.

