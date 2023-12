Betrunkener verursacht Unfall auf A7 bei Senden und flüchtet anschließend

Ein Betrunkener fährt einem Auto auf der A7 bei Senden zweimal auf – und verschwindet dann von der Unfallstelle. Erst bei Leipheim kann die Polizei ihn stellen.

Eine 52-jährige Autofahrerin ist am frühen Donnerstagabend auf der A7 Richtung Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen unterwegs gewesen. Auf Höhe von Senden fuhr ihr nach Angaben der Polizei dann unvermittelt ein anderes Auto hinten auf, wodurch ihr Auto ins Schlingern geriet. Während die Frau noch damit beschäftigt war, ihr Fahrzeug zu stabilisieren, fuhr ihr dasselbe Auto noch ein zweites Mal auf. Schließlich kam sie auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Auch zwei Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, hielten an, um Hilfe zu leisten. Vor der Geschädigten hielt auch der Unfallverursacher auf dem Seitenstreifen, erkundigte sich kurz nach dem Befinden der Frau und verließ dann umgehend die Unfallstelle mit seinem an der Fahrzeugfront beschädigten Wagen.

Die Polizei fasste den Flüchtigen bei der Rastanlage Leipheim

Eine sogleich verständigte Streife der Verkehrspolizei Günzburg entdeckte den Flüchtigen Höhe Elchingen am Autobahnkreuz und hielt ihn letztendlich an der Rastanlage Leipheim auf der A8 an, wobei der Unfallverursacher sogar noch auf Grund des massiven Frontschadens im Einfahrtsbereich liegen blieb.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Unfallfahrer, ein 67-jähriger Mann, wirkte apathisch auf die Beamten und seine Atemluft roch nach Alkohol. Im Fahrzeug befand sich eine leere Bierflasche. Da es dem Mann allerdings nicht möglich war, einen Alkoholtest durchzuführen sicherten die Beamten das Fahrzeug ab und nahmen den Fahrer für eine Blutentnahme mit ins Krankenhaus und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Die Geschädigte musste zur Untersuchung ins Krankenhaus in Weißenhorn

Währenddessen musste die Geschädigte, die über Schmerzen klagte, durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Weißenhorn zur Untersuchung gebracht werden. Eine weitere Streife sicherte die Unfallstelle bis zur Abschleppung des geschädigten Autos ab. Den Gesamtschaden schätzt die Verkehrspolizei auf 20.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leiteten die Beamten Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (AZ)