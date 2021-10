Basketball

18:00 Uhr

Die Masken könnten bei den Spielen von Ratiopharm Ulm fallen

Plus Andernorts gelten schon andere Corona-Regeln, in Ulm wird darüber nachgedacht. Einigen Zuschauern war nach dem Bamberg-Spiel noch ein anderes Thema sehr wichtig

Von Pit Meier

Nach anderthalb Jahren durften die Fans endlich wieder in die Halle, 5300 von ihnen waren am Samstag gekommen. Mehr waren nicht zugelassen, sehr viel mehr passen auch bei Vollauslastung nicht rein in die Ratiopharm-Arena. Einige Besucher bemängelten dennoch, dass die Stimmung beim Spiel der Basketball-Bundesliga zwischen Ratiopharm Ulm und Brose Bamberg nicht überragend gewesen sei. Das dürfte sicher daran liegen, dass die Ulmer eine insgesamt schwache Leistung ablieferten und mit 83:94 verloren. Es könnte aber auch an der Maskenpflicht liegen. Jedenfalls in der Ratiopharm-Arena. Wer kurz zuvor das Spiel zwischen den Gießen 46ers und Aufsteiger Heidelberg im Fernsehen gesehen hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass in der Sporthalle Ost so gut wie kein Zuschauer einen Mund-Nasen-Schutz getragen hat. Dass die Ratiopharm-Arena in Bayern liegt und Gießen in Hessen, das spielt diesmal keine Rolle. Die entscheidenden Corona-Formeln lauten: 3G, 3G plus und 2G. Demnächst könnten auch bei Ulmer Spielen hessische Verhältnisse herrschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen