Warum die 35 zur Schicksalszahl des SSV Ulm 1846 Fußball wird

Plus Seit Montag läuft der Vorverkauf für das Pokal-Duell der Spatzen mit dem 1. FC Nürnberg. Steigende Inzidenzwerte könnten die Planungen zunichte machen.

Die 35 ist in den kommenden Tagen die Schicksalszahl für den SSV Ulm 1846 Fußball. Mit bangem Blick verfolgen die Verantwortlichen des Fußball-Regionalligisten die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Ulm. Dieser Wert wird letztlich ausschlaggebend dafür sein, wie viele Zuschauer zum Heimspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg ins Donaustadion dürfen.