Der SSV Ulm 1846 Fußball hat einen Lauf

Plus Sieben Tore und keinen Gegentreffer für den SSV Ulm 1846 Fußball seit dem Neustart in der Regionalliga. Wer jetzt gute Chancen auf einen Einsatz gegen Schalke 04 hat – und wer nicht.

Von Pit Meier

Irgend etwas haben Trainer normalerweise immer auszusetzen. Holger Bachthaler tut sich diesbezüglich allerdings schwer: Mit 3:0 hat sein SSV Ulm 1846 Fußball das erste Spiel nach dem Neustart in der Regionalliga Südwest gegen Stadtallendorf gewonnen, mit 4:0 das zweite gegen Bayern Alzenau. Das sind zwei Auswärtssiege mit sieben eigenen Toren und keinem Gegentreffer. Bachthaler sagte schlicht: „Ich bin zufrieden.“ Die Laune konnte ihm am Mittwochvormittag nicht einmal die Aussicht auf einen weiteren Corona-Test verderben, der wenige Stunden danach auf dem Programm stand.

Auch deswegen, weil das Spiel gegen Alzenau, das wegen des Sportverbots in Bayern im hessischen Walldorf ausgetragen wurde, mindestens so deutlich war, wie es das Ergebnis ausdrückt. Die Ulmer Tore erzielten Kapitän Johannes Reichert mit einem Elfer nach Foul an Burak Coban (28.), Vinko Sapina nach einem Freistoß nur wenige Sekunden später, Adrian Beck in der 64. Minute und damit ganz kurz nach seiner Einwechslung sowie Felix Higl eine Viertelstunde vor Abpfiff. Hätte beispielsweise Marcel Schmidts nach einer guten Stunde seine Riesenchance genutzt, dann hätten die Spatzen noch höher gewonnen. Zwar gab es zwischendurch auch immer ein bisschen Leerlauf – aber das ist verständlich angesichts des happigen Programms nach dem Neustart mit vier Spielen innerhalb von elf Tagen und nach einer hektischen Vorbereitung.

SSV Ulm 1846 Fußball spielt im DFB-Pokal gegen Schalke 04

Abschließender Höhepunkt des Ulmer Programms im alten Jahr ist bekanntlich das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Schalke 04 am kommenden Dienstag (18.30 Uhr). Für den Verein ist die Regionalliga zwar genau genommen der wichtigere Wettbewerb. Mehr Geld ist aber im Pokal zu verdienen – etwa 700000 Euro würde ein Achtelfinaleinzug in die Ulmer Kasse spülen – und natürlich will auch jeder Spieler des Regionalligisten in der Veltins-Arena dabei sein. Das war den Ulmer Spielern gegen Stadtallendorf und Alzenau anzumerken, entsprechend werden sie sich bestimmt auch am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Hessen Kassel ins Zeug legen.

Der Torhüter dürfte beim SSV Ulm 1846 Fußball gesetzt sein

Wer hat nun derzeit die besten Chancen auf einen Platz in der Ulmer Startformation gegen Schalke? Im Tor dürfte die Sache klar sein: Gesetzt wäre eigentlich Niclas Heimann. Der hat sich aber vor mehr als zwei Monaten die Schulter ausgekugelt und er ist immer noch nicht wieder fit. Ein Torhüter fällt eben oft auf die Schulter, im Winter auf entsprechend hartem Untergrund ist das besonders schmerzhaft und es fördert nicht unbedingt den Heilungsprozess. Gegen Schalke wird also ziemlich sicher Maximilian Reule spielen. Der hat seinen Kasten zweimal sauber gehalten – mehr Eigenwerbung geht eigentlich nicht. Aber für das Tor haben die Ulmer mit Christian Ortag im Zweifelsfall noch einen dritten starken Mann und somit nicht einmal dann ein Problem, wenn einer aus diesem Trio ausfällt. Anders sieht es im Angriff aus. Da sind derzeit Tobias Rühle und Felix Higl gesetzt – unter anderem wegen der Verletzung von Ardian Morina und weil Steffen Kienle nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder der Spieler ist, der er vorher war.

Anton Fink schließlich war bisher noch nie der Spieler, den man in ihm gesehen hat, als Ulm ihn im Sommer verpflichtete. Der 33-jährige Rekordtorschütze der dritten Liga dürfte zu den Gutverdienern im Kader gehören, in bisher neun Einsätzen stehen für ihn aber nur ein Tor und zwei Vorlagen zu Buche. Zum Spiel gegen Alzenau wurde Fink erst gar nicht mitgenommen. Die Verpflichtung von Altstars ist halt ein bisschen auch immer Glückssache, in der langen Geschichte des Ulmer Fußballs ist so etwas schon oft gut gegangen. Erinnert sei an Spieler wie Fritz Walter oder Manfred Kastl. Im Fall von Anton Fink sieht es allerdings nach einem Missverständnis aus. Sein Einsatz im Pokal-Kracher gegen Schalke 04 wäre trotz der Ulmer Probleme im Sturm eine fette Überraschung.

