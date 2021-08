WFV-Pokal: So lief die Auslosung des Achtelfinales für die Spatzen

Plus Zwei ehemalige Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball losen das Achtelfinale des Verbandspokals aus. Warum sie ihrem Ex-Klub einen Gefallen tun.

Zusammen bringen es Florian Krebs und Alper Bagceci auf 14 Titel im WFV-Verbandspokal. Krebs, 32 Jahre alt, stemmte die Trophäe noch vor wenigen Monaten mit dem SSV Ulm 1846 Fußball in die Höhe. Wenige Tage vor dem Ende seiner aktiven Karriere. Bagceci, 37, war ebenfalls mehrfach mit den Spatzen erfolgreich, kickt noch immer und ist in Runde zwei mit dem Verbandsligisten Türk Spor Neu-Ulm gegen den Oberligisten TSG Backnang ausgeschieden (1:2). Jetzt bescherten die beiden ihrem Ex-Klub ein machbares Los im Achtelfinale des WFV-Pokals.