Ratiopharm Ulm

16:15 Uhr

Ein US-Amerikaner mit NBA-Erfahrung kommt nach Ulm

Plus Ein erfahrener Zwei-Meter-Mann ist der nächste Neuzugang bei den Bundesliga-Basketballern von Ratiopharm Ulm. Zuletzt war der Neue in Israel aktiv.

Von Pit Meier

Was haben die amerikanischen Basketballprofis Cameron Clark und Jaron Blossomgame miteinander zu tun? Mehr, als man auf den ersten Blick annehmen würde. Blossomgame hat in der vergangenen Saison in Israel gespielt, Ende Januar wollte er in die deutsche Bundesliga zu Ratiopharm Ulm wechseln. Für seinen Verein Nahariya wäre das auch in Ordnung gewesen, der Vertrag war bereits ausgehandelt. Dann schwappte eine Corona-Welle über Israel, die Flughäfen wurden geschlossen und aus dem Transfer wurde doch nichts. Ulm holte Cameron Clark anstelle von Blossomgame. Jetzt gibt's eine neue Wendung.

