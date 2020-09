16:45 Uhr

Ulms Gegner im DFB-Pokal: Das ist Erzgebirge Aue

Plus Erzgebirge Aue, der DFB-Pokalgegner des SSV Ulm 1846 Fußball, steht vor einer schwierigen Saison, in personeller Hinsicht und aus Aberglaube. Seine Saison-Generalprobe hat er kürzlich verpatzt.

Von Gideon Ötinger

Unter den aktuellen Fußball-Zweitligisten ist der FC Erzgebirge Aue sicherlich nicht der schillerndste. Etabliert ist der DFB-Pokalgegner des SSV Ulm 1846 Fußball aber allemal. Auch wenn er in der kommenden Saison gegen einen Fluch ankämpfen muss.

Die Sachsen gehen nämlich in ihre insgesamt 15. Zweitliga-Saison und damit in eine aus Sicht der Klub-Historie heikle. Zweimal ist Aue bislang aus der zweiten Liga abgestiegen – immer nach der jeweils fünften Saison. Da Aue seit 2016 wieder zweitklassig spielt, ist die Spielzeit 20/21 also die fünfte im aktuellen Zyklus. Die Rechnung kann sich zwar als Aberglaube entpuppen, den Vereinsbossen ist sie aber schon auch bewusst: „Ich hätte das verflixte siebte Jahr lieber“, sagte Präsident Helge Leonhardt dem Kicker. „Wir wollen jetzt natürlich drin bleiben, das ist doch klar. Der Klassenerhalt hat Priorität, die 2. Liga ist unsere Champions League.“ Womit die Ziele des Klubs recht eindeutig beschrieben sind. Mit den oberen Rängen der Tabelle haben die Auer traditionell wenig zu tun, der siebte Platz der vergangenen Saison inklusive der drittbesten Heimbilanz der Liga waren deshalb schon ein kleines Ausrufezeichen. Das zu wiederholen wird allerdings schwierig für das Team von Trainer Dirk Schuster, der auch schon den SV Darmstadt oder FC Augsburg trainiert hat.

Saison 2020/21: Erzgebirge Aue im Vereinsporträt

Wegen Corona muss Aue wie viele andere Teams sparen und geht deshalb mit einem für die Liga vergleichsweise kleinen Kader in die neue Saison: Mit 20 Feldspielern und drei Torhüter plant der Verein aktuell. Zwar stehen auch die beiden jungen Fußballer Sascha Härtel und Erik Majetschak im offiziellen Aufgebot, doch Aue würde die beiden noch gerne verleihen. Das bedeutet: Im Feld ist zwar jede Position doppelt besetzt, mehr aber auch nicht. Passieren darf da nicht viel, selbst wenn Geschäftsführer Michael Voigt in der Bild zuletzt die Variabilität seiner Spieler lobte. Auf seine Mannschaft wird also voraussichtlich eine Saison zukommen, in der die Grundtugend der „Veilchen“ wieder gefragt sein wird – die Maloche. Sie gehört zur Identität des FC Erzgebirge Aue und seiner Region. Im Leitbild des Vereins steht: „Wir stehen zum Erzgebirge und halten die Tradition des Bergwerks in Ehren. Werte wie Verlässlichkeit, Kameradschaft, Zusammenhalt und Disziplin werden im Verein durch unsere Spieler und Mitarbeiter gelebt und bilden auch in Zukunft die Grundlage unseres Handelns.“

Aues Trainer Dirk Schuster Bild: Ulrich Wagner

Da steckt viel Stolz drin und stolz sind die Menschen in der Region auch darauf, dass der Verein nach dem Abstieg von Dynamo Dresden der einzige Ost-Klub ist, der in der Zweiten Bundesliga spielt. Von den Dresdnern haben die Veilchen im Sommer 2018 Pascal Testroet verpflichtet, der in der vergangenen Saison siebenmal in der Liga traf und fünf Tore vorbereitete. Mit seinen zwölf Scorerpunkten hat er damit genauso viele gesammelt wie sein Teamkollege Dimitrij Nazarov, der mit seinen zehn Treffern zwar mehr erzielte als Testroet, allerdings weniger vorbereitete (zwei Tore). Die beiden sind in der Offensive die gefährlichsten Spieler des FCE, wobei Testroet in der Regel als klassischer Stürmer agiert und Nazarov als offensiver Mittelfeldspieler oder auf den Flügeln angreift. Ob Testroet allerdings gegen Ulm spielen kann, ist noch fraglich. Er steckt derzeit im Aufbautraining nach einer Knieverletzung. Mit dabei im Sturm ist außerdem der erst 21-jährige Florian Krüger, der laut der Seite Transfermarkt Aues wertvollster Fußballer ist (Marktwert 1,5 Millionen Euro) und kürzlich ein fulminantes Debüt in der deutschen U21-Nationalmannschaft feierte. Beim 4:1-Sieg gegen Moldau traf er direkt nach seiner Einwechslung.

Florian Krüger ist Aues wertvollster Spieler der Saison 2020/21

Im zentralen Mittelfeld waren in der vergangenen Spielzeit mit Philipp Riese und Clemens Fandrich zwei rustikale Spieler am Werk, die es zusammen auf 19 Gelbe Karten brachten. Ergänzt wurden sie vom feinfühligeren Jan Hochscheidt, der acht Tore und fünf Vorlagen beisteuerte. Neu dazu kam in der Sommerpause Ognjen Gnjatic. Ebenfalls neu ist in der Innenverteidigung Florian Ballas, der von Dynamo Dresden kam und in der Innenverteidigung mit seinem ehemaligen Teamkollegen Sören Gonther die Gegner vom Tor fernhalten soll. Wie gut das funktioniert, wird sich gegen die Ulmer am kommenden Samstag zum ersten Mal unter Wettkampfbedingungen zeigen. Die Generalprobe vor dem Saisonstart haben die Veilchen jedenfalls verpatzt: Mit 0:1 verloren sie gegen den Rivalen Dresden.

