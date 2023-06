Kettershausen

11.06.2023

TSV Kettershausen/Bebenhausen feiert die Meisterschaft

Plus Die Mannschaft aus dem Unterallgäu gibt sich im letzten Spiel gegen den FV Weißenhorn keine Blöße mehr und ist Meister.

Von Oliver August

Die Überraschung ist perfekt: Der TSV Kettershausen/Bebenhausen hat sich durch einen hochverdienten und nie gefährdeten 3:0-Sieg über den FV Weißenhorn die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Iller gesichert und spielt somit in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga.

Im letzten Spiel der Saison kamen kaum noch Zweifel daran auf, dass die Mannschaft aus dem Unterallgäu den Sack zumachen würde. Kettershausen war klar überlegen, die ganz großen Möglichkeiten blieben zunächst allerdings Mangelware. Wenn sonst nichts geht, dann muss eben eine Standardsituation zur Führung her halten, dachte sich offensichtlich Torjäger Alexander Seidel und verwaldente einen Freistoß zum überfälligen 1:0 (35.).

