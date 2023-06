Neu-Ulm

vor 35 Min.

Höhne gegen Höhne: Bruderduell in der Bezirksliga

Plus Spannender Abstiegskampf: Offenhausen erwartet Burlafingen und ein Stadtderby im Muthenhölzle.

Von Michael Schuster

Die Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga befinden sich längst auf der Zielgeraden. Aber auch zwei Spieltage vor Saisonschluss herrscht im Tabellenkeller noch immer keine allumfassende Klarheit. Wegen der bisher nur 14 Punkten in der Rückrunde gesellt sich mittlerweile auch der SC Türkgücü Ulm zum Kreis der Sorgenkinder.

Am vergangenen Wochenende war der TSV Bermaringen dem FV Asch/Sonderbuch mit 0:2 unterlegen. Bermaringen, das am Sonntag (15 Uhr) den SC Staig empfängt, liegt damit vier Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück und geht mit der ungünstigsten Ausgangsposition in den Schlussspurt. Gleichzeitig bedeutet dieses Resultat aber auch für den SC Türkgücü Ulm (am Sonntag beim bereits abgestiegenen TSV Blaubeuren), dass der direkte Abstieg nicht mehr möglich ist. Gleiches gilt für die SGM Aufheim/Holzschwang und den SV Offenhausen. Die Teilnahme an der Relegation bleibt aber für alle drei Vereine ein Thema.

