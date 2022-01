Tischtennis

16:33 Uhr

TTC Neu-Ulm: Beim Gegner aus Russland spricht gar niemand russisch

Plus In der Tischtennis-Champions-League spielt der TTC Neu-Ulm gegen Jekaterinburg. Aber nur beim Bundesligisten aus Bayern stehen auch Russen an der Platte.

Von Willi Baur

Zum Viertelfinal-Hinspiel in der Tischtennis-Champions League erwartet der TTC Neu-Ulm am Donnerstag (19 Uhr) in Pfaffenhofen den russischen Vizemeister UMMC Jekaterinburg. Der gilt zwar als hoher Favorit, aber Neu-Ulms Trainer Dimitrij Mazunov ist überzeugt: „Wir sind gut genug, ihnen Paroli zu bieten.“

