Ratiopharm Ulm spielt gegen Bayern München

Noch vier Spiele in der regulären Saison der Basketball-Bundesliga. Der dickste Brocken kommt gleich zum Auftakt

In zweieinhalb Wochen beginnen in der Basketball-Bundesliga schon wieder die Play-offs, der Gegner von Ratiopharm Ulm in der Viertelfinalserie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Würzburg sein. Der deutsche Meister und die Überraschungsmannschaft aus Unterfranken liegen gleichauf auf den Tabellenplätzen vier und fünf, der Abstand nach oben beträgt zwei und der nach unten drei Siege. In den verbleibenden vier Spielen der regulären Saison geht es für die Ulmer jetzt darum, eben diesen vierten Rang zu verteidigen, denn der garantiert Heimrecht in einem möglichen fünften Spiel einer Serie. Angesichts des Restprogramms sollte das machbar sein: Ulm spielt noch gegen Heidelberg, die in dieser Saison nur mittelmäßigen Oldenburger und Braunschweig. Allerdings außerdem gleich zum Auftakt am Mittwoch (15.30 Uhr) gegen das wohl größte Kaliber im deutschen Basketball, den FC Bayern München.

Ratiopharm Ulm hat schon zweimal gegen Bayern München verloren

Vor dieser Saison waren die Roten wie eigentlich vor jeder Saison von der Fachwelt für praktisch unschlagbar erklärt worden. Und ebenso wie in jeder Saison sind die Bayern dieser Einschätzung nicht gerecht geworden. International haben sie recht kläglich abgeschnitten und die Play-offs in der Euroleague deutlich verpasst. In der Bundesliga sind sie zwar Tabellenführer, aber sie haben Alba Berlin und Chemnitz im Nacken und sie leisten sich immer wieder böse Ausrutscher wie bei der Niederlage in Heidelberg vor gut einer Woche. Für Ulm hat es immerhin in der Liga und im Pokalfinale zweimal gereicht. Der Ulmer Center Trevion Williams versichert deswegen: „Wir sind heiß auf dieses Spiel.“