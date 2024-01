Ulm

Er half dem schwer verletzten Opfer der Attacke an der B10-Unterführung

Plus Marcel Rieg schritt ein, als er am Hindenburgring eine gefährliche Situation beobachtete. Dafür wird ihm nun der Preis für Zivilcourage Ulm/Neu-Ulm verliehen.

Von Michael Ruddigkeit

Der Fall hat im Frühjahr 2023 für Aufsehen gesorgt: An einer Unterführung am Hindenburgring in Ulm kommt es zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Ein 17-Jähriger aus Weißenhorn wird mit einer abgebrochenen Glasflasche schwer am Hals verletzt. Der Polizist Marcel Rieg ist zu dieser Zeit mit seiner Freundin privat mit dem Auto auf der B10 in der Nähe des Tatorts unterwegs. Er beobachtet das Geschehen – und greift ein. Beim Neujahrsempfang der Städte Ulm und Neu-Ulm ist ihm dafür nun der vom Generationentreff Ulm/Neu-Ulm ins Leben gerufene Preis für Zivilcourage verliehen worden.

Deshalb bekommt Marcel Rieg den Preis für Zivilcourage Ulm/Neu-Ulm

"Gerade in der heutigen Zeit, wo viele Menschen auf sich selbst schauen, ist es wichtig, auch in schwierigen Situationen nicht wegzusehen, sondern schnell und richtig zu reagieren", sagte Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) im Ulmer Rathaus. "Genau das hat der diesjährige Preisträger Marcel Rieg beeindruckend gezeigt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

