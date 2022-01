Ulm/Neu-Ulm

vor 7 Min.

"Corona-Spaziergang" in Ulm und Neu-Ulm bleibt diesmal friedlich

Plus Die Ulmer Polizei ermittelt nach dem "Spaziergang" in Ulm und Neu-Ulm gegen fünf Personen. Die Maskenpflicht wird erstmals von vielen eingehalten.

Von Sebastian Mayr

Nachdem am vergangenen Freitagabend Polizeiangaben zufolge rund 5000 Menschen beim "Corona-Spaziergang" in Ulm und Neu-Ulm gegen die aktuelle Politik demonstriert hatten, haben am Montagabend Schätzungen zufolge zwischen 500 und 1000 Personen am Protestzug teilgenommen. Und während es am Freitag eine Rangelei mit der Polizei gegeben hatte, blieb der Umzug am Montag friedlich. Die Ulmer Polizei nahm dennoch mehrere Frauen und Männer mit.

