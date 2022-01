Ulm/Neu-Ulm

17:24 Uhr

Maskenpflicht bei "Corona-Spaziergang": Was sind die Folgen der Verfügung?

Was macht die neue Allgemeinverfügung mit den "Corona-Spaziergängen" in Ulm?

Plus Die Stadt Ulm hat mit einer Allgemeinverfügung eine Maskenpflicht bei den "Corona-Spaziergängen" erlassen. Doch wohin führt das?

Von Michael Kroha

Als Reaktion auf die jüngsten "Corona-Spaziergänge" hat die Stadt Ulm am Sonntagabend eine Allgemeinverfügung erlassen und für die Innenstadt eine Maskenpflicht angeordnet. In der Begründung der Maßnahme veröffentlicht die Stadtverwaltung bislang nicht gekannte Details zu den nicht angemeldeten Zusammenkünften. Eine Frage, die schon bei der für diesen Montag vorgesehenen Demo eine zentrale Rolle spielen dürfte: Wie wird, will beziehungsweise kann die Polizei das durchsetzen? Und wie reagieren die "Spaziergänger" darauf? Äußerungen in Chat-Gruppen geben erste Hinweise.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen