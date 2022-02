Ulm/Neu-Ulm

Mit der Axt beim "Corona-Spaziergang": So verlief die erneute Demo durch Ulm

Wieder gingen in Ulm Menschen bei einem sogenannten "Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße.

Plus Abermals wurde beim "Spaziergang" durch Ulm gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Maskenpflicht wurde nur spärlich berücksichtigt. Die Polizei verfasste mehr als 50 Anzeigen.

Tausende Menschen haben am Freitagabend wieder in Ulm bei einem der sogenannten "Spaziergänge" gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Es dürften weniger Teilnehmende als die Wochen zuvor gewesen sein. Genaue Zahlen waren von der Polizei am Abend nicht zu erfahren. Die Zusammenkunft war erneut nicht angemeldet und wurde abermals von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Zeitgleich fand eine Gegen-Demo statt. Zwar verliefen die Kundgebungen laut Polizei weitestgehend friedlich. Gegen mehrere Personen wurden Verfahren eingeleitet, einer hatte gar eine Axt dabei.

