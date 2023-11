Ulm

Ulm wählt neuen OB: Worauf es am Sonntag ankommt

Plus Fast 100.000 Menschen geben nach einem sanften Wahlkampf ihre Stimme ab. Zuletzt räumten in Ulm stets die Grünen ab, nun gilt ein anderer als Favorit.

Von Sebastian Mayr

Den ersten Sieg hat Lena Schwelling schon errungen, ihr Name steht auf dem Stimmzettel an erster Stelle. Die Reihenfolge ist ausgelost worden. Wer nach der Wahl ganz vorn steht, könnte am Sonntagabend feststehen. Nach einem sehr sanften Wahlkampf entscheiden die Menschen in Ulm, wer in den kommenden acht Jahren an der Spitze der Verwaltung stehen wird. Ein Blick zurück und nach vorn.

Bei der bayerischen Landtagswahl hatte es hässliche Auswüchse gegeben: Pöbeleien bei Wahlkampfveranstaltungen und ein Steinwurf auf das Grünen-Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann bei einem Auftritt auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz. In Ulm blieb es friedlich. Keine Eskalationen, keine verbalen Zündeleien zwischen den Kandidierenden. Beinahe zumindest.

