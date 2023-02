Ulm

vor 46 Min.

Ulmer Bestatter hilft nach Erdbeben und übt Kritik: "Ich schäme mich dafür"

Plus Daniel Streidt half mit einem "DeathCare"-Team nach dem Erdbeben in der Türkei beim Bergen der Toten. Wenn der Ulmer Bestatter davon erzählt, kommen ihm die Tränen. Für Deutschland schämt er sich.

Von Michael Kroha

Es ist einer der Momente, die Daniel Streidt am meisten geschockt haben: Unter Tonnen von Schutt wird in der türkischen Stadt Kahramanmaraş nach einer vierköpfigen Familie gesucht. Der Ulmer Bestatter ist als Teil eines ehrenamtlichen Spezial-Teams vorne mit dabei. Der 46-Jährige zieht nach und nach Stahlbeton heraus. Ein lebloses Bein ist schon zu sehen. Am Ende finden sie sie alle - den Vater, wie er mit weit ausgebreiteten Armen noch über seiner Frau und seinen beiden Kindern liegt. Er wollte sie schützen. Doch nun sind sie alle tot. Während die Familienangehörigen jetzt Gewissheit haben, taucht in der zerstörten Wohnung eine weitere Leiche auf. Die eines vielleicht 13 Jahre alten Mädchens. Rund um den Trümmerhaufen aber weiß keiner, zu wem sie gehört.

