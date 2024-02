Weißenhorn

vor 18 Min.

18 Monate nach Einbruch in Mittelschule: Anklage gegen 17-Jährigen

Plus Mit falschen Kennzeichen am Auto seiner Eltern soll ein Jugendlicher an die Mittelschule Weißenhorn gefahren und dort eingebrochen sein. Wohl nicht zum ersten Mal. Nun erfolgte die Anklage.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Der Einsatz hatte damals großes Aufsehen erregt. Selbst der Polizeisprecher sprach von Szenen "wie in einem amerikanischen Film". Im Juli 2022 war es zu einem wiederholten Einbruch in die Mittelschule in Weißenhorn gekommen. Mithilfe von einem Hubschrauber, Polizeihunden und zahlreichen Streifen konnte ein damals 16-Jähriger quasi "in flagranti" festgenommen werden. 18 Monaten ist das alles nun her. An der Schule machte sich bereits Verwunderung breit, was denn aus dem Fall wurde. Doch jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen.

Gegen den mittlerweile 17-jährigen Angeschuldigten aus dem Kreis Neu-Ulm wurde Mitte Januar Anklage zum Jugendrichter des Amtsgerichts Neu-Ulm erhoben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen auf Nachfrage mitteilt. Dem Jugendlichen werden neben dem besagten Einbruch in die Mittelschule noch diverse andere Straftaten zur Last gelegt. Das sei auch die Begründung, warum die Ermittlungen so lange gedauert haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen