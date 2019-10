17:01 Uhr

Freie Wähler: Christian Peters pocht an die Rathaustür

Die FW-Ortsgruppe Burgheim stellt den 48-jährigen Gründer und Betriebsleiter als Gegenkandidaten auf. Bei der Liste setzt der Vorstand auf eine „gute Mischung“.

Von Peter Maier

Via „Flurfunk“ kursierten die Spekulationen über einen Gegenkandidaten für Burgheims Rathauschef Michael Böhm ( CSU) schon lange. Nun ließ die Wählervereinigung Freie Wähler/Bürgerblock die Katze aus dem Sack und stellte Christian Peters als ihren Kandidaten auf. Bei der Nominierungsversammlung im Gasthaus Brucklachner freute sich Vorsitzender Klaus Rössler, dass 60 Wahlberechtigte, deutlich mehr als vor sechs Jahren, zur Veranstaltung gekommen waren. Landrat Peter von der Grün, Klaus Brems, der ehemalige Bürgermeister Albin Kaufmann und Kollege Ernst Gebert aus Rennertshofen sowie Kreisrätin Maria Lang aus Schönesberg unterstrichen mit ihrer Anwesenheit das Interesse an der Veranstaltung.

Was Christian Peters für das Amt des Bürgermeisters befähigt

Viereinhalb Monate vor der nächsten Kommunalwahl präsentierten die Freien Wähler/Bürgerblock neben dem Bürgermeisterkandidaten auch ihre Liste für den Gemeinderat. Klaus Rössler beschrieb Christian Peters als Unternehmer mit Visionen, der neue Wege gehe und diese hartnäckig verfolge. Seine Kompetenzen befähigten ihn als Bürgermeister. Der 48-jährige, gebürtige Gempfinger und Vater von zwei Kindern lebt schon lange in Burgheim. 2008 gründete er die im Nordpark ansässige Firma Slidetec. Sie produziert hochwertige Schiebeläden, Faltschiebeläden und dazugehörige Beschläge. Inzwischen gehört das Unternehmen zur Baier-Gruppe aus Renchen-Ulm. Christian Peters ist in Burgheim, wo 15 Mitarbeiter beschäftigt sind, Betriebsleiter und Prokurist. Er vertreibt seine Produkte über Architekten, Handelshäuser und Baukonzerne. Dabei habe er Verhandlungsgeschick bei erfolgreichen Abschlüssen gezeigt, so Klaus Rössler. Er kommuniziere auf Augenhöhe und zeige Führungsqualitäten. Christian Peters kenne große und kleine Veränderungen wie Höhen und Tiefen und entwickle Strategien für die Zukunft. Als jüngstes Beispiel nannte der Vorsitzende das „Werkhaus an der Donau“ im Nordpark, unter dessen Dach sich acht Handwerker zusammenschlossen. Christian Peters engagiert sich seit 15 Jahren in der Handels- und Gewerbevereinigung Burgheim, davon sechs Jahre als 1., jetzt als 2. Vorsitzender. Und er ist einer der Väter der Gewerbeschau. Sein Hobby ist die Musik. Er begann als Schlagzeuger bei der Marktmusikkapelle Burgheim und spielt in überregionalen Bands. Bekannt ist sein Projekt „Snowflakes,“ mit dem er wohltätige Zwecke unterstützt. Das nächste Konzert findet am 6. Dezember in der alten Turnhalle in Burgheim statt. Christian Peters ist sich nach eigener Aussage der Schwere der Aufgabe bewusst, gegen einen Amtsinhaber anzutreten. Mit innovativen Ansätzen, die es weiter zu entwickeln gilt, will er Politik für Burgheim machen.

Neben Christian Peters präsentierten sich auch die Listenkandidaten

Das wollen auch die 15 Kandidaten auf der Gemeinderatsliste. Bereits seit anderthalb Jahren beschäftige sich ein Wahlkampfteam damit. Auffällig ist, dass zwei „Platzhirsche“ aus dem Gemeinderat fehlen: Manfred Meier und Stefan Brendle kandidieren nicht mehr. Trotzdem, so Klaus Rössler, habe man eine gute Mischung von Kandidaten aus der Kerngemeinde und den Ortsteilen, Männer und Frauen, Jung und Alt gefunden. Die FW-Liste sei eine gute Alternative für den Gemeinderat, aus dem rund die Hälfte der aktuellen Mitglieder ausscheiden. Man stelle sich der Herausforderung nach Kontinuität und einem guten Verhältnis zu allen Fraktionen.

Bei der Abstimmung votierten von 60 Stimmberechtigten 52 für Peters, acht dagegen. Die Liste erhielt 55 Ja- und fünf Nein-Stimmen. Das Ergebnis wertete Klaus Rössler sehr positiv mit der Bemerkung: „Wir sind nicht auf einem kommunistischen Parteitag.“ Wahlbeauftragter wird Andreas Flath sein, sein Stellvertreter Helmut Meier.

Die komplette Liste:

1. Christian Peters, Burgheim, 2. Klaus Rössler, Burgheim 3. Helmut Meier, Burgheim 4. Andreas Flath, Wengen 5. Ira Nordwig, Straß 6. Markus Kiowski, Burgheim 7. Volker Sieg, Straß 8. Bernd Schuster, Burgheim 9. Katharina Stöckl, Burgheim 10. Peter Martin, Straß 11. Johannes Rössler, Burgheim 12. Karin Feurer, Burgheim 13. Bernhard Mayer, Burgheim 14. Thomas Flath, Wengen 15. Thomas Bauch, Burgheim.

