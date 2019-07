Horst Seehofer wird 70: Wie ihn zwei Weggefährten beschreiben

Plus Horst Seehofer feiert am Donnerstag seinen Geburtstag. Neuburg und der Landkreis lagen dem Ingolstädter immer am Herzen. Warum das so war und ist.

Er ist in Ingolstadt geboren, lebt im Stadtteil Gerolfing und fühlte und fühlt sich doch auch immer in Neuburg und dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen daheim: Horst Seehofer. Absoluter Höhepunkt dieser Liaison waren die Jahre von 2013 bis 2018. Als Bayerischer Ministerpräsident war Seehofer – von 2008 bis 2013 noch ohne Landtagsmandat – dann auch Abgeordneter für den neu geschaffenen Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen. Der mächtigste Mann im Freistaat vertrat somit auch den Landkreis im Maximilianeum. Im März 2018 trat er als dienstältester Ministerpräsident in Deutschland zurück, legte auch sein Landtagsmandat nieder und wurde Bundesinnenminister. Am Donnerstag feiert Horst Seehofer seinen 70. Geburtstag.

Horst Seehofer achtete immer darauf, dass der Landkreis in der Region nicht hinten herunterfällt

Warum bestand und besteht zwischen ihm und der Stadt Neuburg sowie dem gesamten Landkreis eine so enge Beziehung? Matthias Enghuber, der in der CSU jetzt den Platz von Seehofer im Landtag eingenommen hat, ist seit 2009 Bundeswahlkreisgeschäftsführer der CSU und war von 2014 bis 2018 Stimmkreisreferent für den damaligen Ministerpräsidenten. Er sagt, dass Horst Seehofer immer darauf geschaut habe, dass der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in der Region 10 neben der Stadt Ingolstadt sowie den Landkreisen Pfaffenhofen und Eichstätt nicht hinten herunterfalle. „In den 80er Jahren galt der hiesige Landkreis, insbesondere das Donaumoos, als Armenhaus der Region 10. Das hat sich auch aufgrund der immer großen Unterstützung Seehofers, ob als Bundestagsabgeordneter und Minister in Berlin oder als Ministerpräsident in Bayern, längst gewandelt“, erzählt Enghuber.

Franz Josef Strauß kam 1982 zum kleinen Parteitag der CSU nach Neuburg. Da war Horst Seehofer (rechts) gerade mal zwei Jahre Bundestagsabgeordneter. Links der damalige Landtagsabgeordnete und Altlandrat Richard Keßler, neben ihm Edmund Stoiber. Bild: Michael Bickel

Horst Seehofer half Stadt und Landkreis, die notwendige Infrastruktur zu schaffen

Seehofer habe geholfen, die notwendige Infrastruktur zu schaffen. Dazu zähle etwa der langwierige Weg zum Ausbau der B16 mit den Ortsumfahrungen für Zuchering, Weichering und Oberhausen. Der Ingolstädter unterstützte zum Beispiel Alt-Landrat Richard Keßler bei der Umsetzung des Donaumoosentwicklungskonzepts, stand maßgeblich hinter der Idee, einen Ableger der Technischen Hochschule Ingolstadt in Neuburg zu errichten, und schob für die Stadt als Ministerpräsident auch die große Osttangente mit zweiter Donaubrücke an. Und natürlich freute er sich, als Audi sich ansiedelte und auch die Maschinenringe ihren Deutschlandsitz mit dem Neubau auf dem Donauwörther Berg in Neuburg einrichteten. „Seehofer achtete darauf, dass sich die Region mit dem Zugpferd Ingolstadt einigermaßen gleich entwickelt. Und ihm war immer daran gelegen, den Zusammenhalt in der Region 10 zu stärken“, erzählt Enghuber.

Beim Protest gegen die „Monsterstromtrassen“ in Bergen 2014 mischte sich Horst Seehofer unter die Demonstranten. Bild: Xaver Habermeier

Dass Horst Seehofer das gelungen sei, liege viel an seiner menschlichen Ader. „Wenn er als Minister in eine Wirtschaft im Landkreis gegangen ist, begrüßte er zunächst die Wirtsleute, die er fast alle persönlich kannte, ging dann am Stammtisch vorbei, nahm sich Zeit und fragte zum Beispiel den Hans, wie es denn seinem Vater geht, und nahm erst dann seinen eigentlichen Termin wahr“, erinnert sich Enghuber. Auch an die Frage Seehofers nach einer Sitzung des Kreisverbands der Jungen Union 2005 in Karlshuld erinnert sich Enghuber: „Geht noch ein Schafkopf zam“, hat Seehofer gefragt. „Dann wurde bis 2 Uhr in der Früh gekartelt.“

Klaus Benz und Horst Seehofer sind seit 40 Jahren befreundet

Wer vor allem die menschliche Seite des Vollblutpolitikers kennt, der seit 1971 CSU-Mitglied ist und schon 1980 im Bundestag saß, ist Klaus Benz. Die „Stimme Neuburgs“, wie Benz als Moderator auf vielen Bühnen bezeichnet wird, lernte Seehofer – wie könnte es anders sein – vor 40 Jahren auf dem Ehekirchener Hochzeitsfest kennen, das er moderierte. „Wir hatten sofort einen guten Draht zueinander“, erinnert sich Benz. Weil er doch so gut reden könne, habe Seehofer ihn damals gefragt, ob er nicht in die Politik gehen möchte. „Geh’ deinen Weg und ich geh’ meinen. An meinem 60. Geburtstag reden wir dann drüber“, antwortete ihm Benz. An diesem Tag vor zehn Jahren im Sehensander Schützenheim habe Seehofer dann gesagt: „Du hast das Richtige gemacht, aber ich bin der Überzeugung, ich auch.“

Horst Seehofer mit Bernhard Gmehling und Karin mit Hermine. Gespräche beim Schloßfestbesuch, hier im Jahr 2009. Bild: Manfred Rinke

Irgendwie, erzählt Benz, habe Seehofer seine Art von Humor gefallen, vor allem der hintersinnige. „Den praktiziere ich auch, aber meinen versteht nicht jeder“, meinte Seehofer einmal zu Benz. Über den Sehensander hat er einmal gesagt: „Das ist einer, der immer zu mir gestanden ist, vor allem wenn es schwierig geworden ist. Klaus ist ein echter Weggefährte, der auch mal den Zeigefinger hebt, wenn ich nicht ganz richtig liege.“ Gerade der Draht zu den „normalen“ Menschen war und ist Seehofer wichtig, wie Benz weiß. „Wenn ich in Berg im Gau mit drei Bauern Karten spiele, erfahre ich mehr, was die Menschen konkret bewegt, als aus der Staatskanzlei“, soll Seehofer einmal zu seinem Freund gesagt haben.

Der gute Draht zwischen Benz und Seehofer liegt vielleicht auch an einigen Gemeinsamkeiten

Der gute Draht zueinander liegt vielleicht auch an einigen Gemeinsamkeiten: Beide sind im selben Jahr geboren, hatten im selben Jahr ihre großen gesundheitlichen Probleme und planen den Ausstieg aus ihrem jeweiligen „Geschäft“ ebenfalls im selben Jahr. Seehofer will 2021 seine Politik-Karriere beenden, gleichzeitig will Benz dann als Moderator von seinen letzten Bühnen gestiegen sein. „Und die Prügel, die ich wegen Seehofer am Stammtisch immer wieder zu hören kriege, hab’ ich bis jetzt ausgehalten und werde sie auch darüber hinaus aushalten“, versichert Benz.