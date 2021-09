Bürgerverein Kochheim fordert: "Kein weiterer Kiesabbau bei uns"

Plus Der Bürgerverein Kochheim legt einen umfangreichen Widerspruch gegen den Regionalplan ein. Wie ihre Argumente lauten.

Der Bürgerverein Kochheim hat wie angekündigt dem Planungsverband der Region Ingolstadt einen 20-seitigen Einspruch gegen die Fortschreibung des Regionalplans zukommen lassen. Wie mehrfach berichtet, ist darin unter anderem vorgesehen, die Vorrangflächen für Kiesabbau rund um den Karlshulder Ortsteil Kochheim zu verdoppeln, der Ort würde dadurch von drei Seiten mit Wasserflächen umziegelt werden.