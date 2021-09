Karlshuld

vor 16 Min.

Kiesabbau im Donaumoos: „Erster Entwurf ist kein Evangelium“

Plus Bürgerverein Kochheim erwägt wegen vermeintlicher Verfahrensfehler Einspruch gegen den ersten Entwurf des Regionalplans des Planungsverbandes und hat die betroffenen Gemeinden im Donaumoos an seiner Seite. Was die andere Seite sagt.

Von Andrea Hammerl und Manfred rinke

Die Bürgermeister der hauptsächlich vom erweiterten Kiesabbau betroffenen Kommunen Karlshuld, Königsmoos, Weichering und Karlskron stehen an der Seite des Bürgervereins Kochheim. Dieser will Einspruch gegen den Entwurf des Regionalplans des Planungsverbands der Region 10 einlegen. Der Verein zweifelt aufgrund von Verfahrensfehlern an der Rechtmäßigkeit des Entwurfs, in dem die bisherigen Vorrangflächen für Kies praktisch verdoppelt werden. Nur die IHK sei gefragt worden, das Gutachten der Kommunen, das Ausschlussflächen definiert hatte, sei nicht berücksichtigt worden, erläuterte Sprecher Helmut Walter bei einem Treffen am Donnerstagmorgen im Rathaus Karlshuld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen