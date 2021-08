Neuburg

Der Urlaub zuhause bleibt auch in und um Neuburg beliebt

Plus Während manche Neuburger endlich etwas gegen ihr Fernweh tun wollen, suchen andere vor der eigenen Haustüre nach neuen Urlaubsgebieten zum Entspannen.

Von Manfred Dittenhofer

Ferien zu Hause – in Zeiten von Corona erhält dieser Satz nachhaltige Würze. Denn auch dieses Jahr hat, auf der einen Seite, die Reisebranche schwer zu kämpfen. Und auf der anderen Seite sitzen viele potenzielle Kunden mit Fernweh zuhause. Aber so mancher scheint aus der Not eine Tugend gemacht zu haben und schaut sich nun sein Heimatland genauer an. Dies bestätigt zumindest Otto Böhm vom Klosterbräu in Neuburg-Bergen. Der Hotelier und Gastronom profitiert momentan regelrecht von dem Inlandsboom.

