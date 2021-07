Neuburg

20:00 Uhr

Straßenbau in Neuburg: Wochenlange Vollsperrungen stehen bevor

Plus Der „Straßenbau-Sommer“ steht kurz bevor. Die Großbaustelle am Südpark macht in wenigen Tagen den Anfang, Pendler von und nach Ingolstadt müssen ab August eine zehnwöchige Umleitung in Kauf nehmen.

Von Michael Kienastl

Bald wird es eng und laut in und um Neuburg, denn in wenigen Tagen beginnt das, was Oberbürgermeister Bernhard Gmehling kürzlich einen „Straßenbau-Sommer“ genannt hat: Gleich drei Großprojekte stehen an oder werden zum Abschluss gebracht. Den Anfang macht das große Finale am Südpark. An einem verlängerten Wochenende zwischen 15. und 19. Juli soll das schon seit gut zwei Jahren andauernde acht Millionen-Projekt zu Ende gebracht werden. Größtenteils geht es dabei nur noch um Asphaltierungsarbeiten.

