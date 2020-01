Roland Weigert im Interview: „5G an jeder Milchkanne“

Plus Der frühere Landrat Roland Weigert ist jetzt Staatssekretär. Im Gespräch erklärt er, wie sich die bayerische Wirtschaft und die Region 10 verändert.

München/Neuburg-Schrobenhausen Der Blick aus dem gediegenen Büro im ersten Stock auf die Prinzregentenstraße in München ist – Schlossallee. Gegenüber liegt der neogotische Prachtbau des Bayerischen Nationalmuseums samt Reiterstandbild des Prinzregenten Luitpold. Im Wirtschaftsministerium steht nun der Schreibtisch von Roland Weigert. „Für mich ist das eine Gnade, dass ich diesen Job machen kann“, sagt der Wirtschaftsstaatssekretär. Der frühere Landrat ist jetzt rechte Hand von Minister Hubert Aiwanger und statt im Landkreis rund um den Globus unterwegs. Die größte Herausforderung liegt für ihn nach wie vor in seiner Heimatregion. Die Automobilbranche ist hier eine Schlüsselindustrie und steht vor einem Transformationsprozess.

Herr Staatssekretär, wie schätzen Sie die aktuelle wirtschaftliche Lage in der Region 10 ein?

Roland Weigert: In der Vergangenheit war die Entwicklung überdurchschnittlich, das hängt natürlich eng mit der Mobilitätswirtschaft zusammen. Man kann das am Bruttoinlandsprodukt in der Region Ingolstadt festmachen. Es betrug im Jahr 2017 30,84 Millionen Euro und lag damit pro Kopf bei 63.289 Euro. Das liegt 35 Prozent über dem bayerischen Durchschnitt und zehn Prozent über dem von Oberbayern. Das ist natürlich eine Hausnummer.

Jetzt ziehen aber Wolken auf am Konjunkturhimmel. Wir haben eine Schwäche in der Außenwirtschaft...

Roland Weigert: In der Binnenkonjunktur läuft es besser. Bayern ist der wachstums- und wirtschaftsstärkste Raum Deutschlands. Die Frage der Außenwirtschaft zur Sicherung des Wohlstandes ist von fundamentaler Bedeutung. Die Automobilindustrie macht ein Drittel des Gesamtvolumens der bayerischen Industrie aus, dort sind 18 Prozent der Arbeitnehmer tätig. Allein bei Audi waren zum Stichtag 1. Januar 2019 44.526 Menschen beschäftigt, und das bei rund einer halben Million Einwohner in der Region. Somit war das Signal aus Übersee, dass es keine Außenzölle für deutsche Autos in den USA geben wird, sehr wichtig. Und wir haben dazu noch circa 100 Automobilzulieferer im Raum Ingolstadt.

"Wir brauchen neue Ideen bei Audi"

Was passiert durch den Transformationsprozess mit der Branche?

Roland Weigert: Der sogenannte „Green New Deal“, den jetzt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Chefsache gemacht hat, umfasst sämtliche Bereiche der Real- und Finanzwirtschaft. Es geht um die Dekarbonisierung der Wirtschaft und das wird uns massiv betreffen. Ein Schulterschluss zwischen dem Staatsministerium und den Gewerkschaften, das „Zukunftsforum Automobil“, soll den Weg aufzeigen. In Kürze wird es Ergebnisse geben, wie der Strukturwandel ausfallen muss.

Kommen wir zu Audi. Markus Duesmann wird im April 2020 Bram Schot als Chef ablösen...

Roland Weigert: Diese Entwicklung ist Bewegung und das sorgt für Fitness. Innerhalb des Konzerns ist das mit neuen Ideen verbunden und die brauchen wir dringend. Das ist keine Kritik an Personen, Vorgänger Bram Schot hat ein schweres Erbe angetreten und musste eine schwierige Situation meistern.

Forschung, Entwicklung, Technologie – dafür steht Bayern. So jedenfalls sieht die Staatsregierung den Freistaat. Wie real ist diese Vision?

Roland Weigert: Das gilt nicht nur allgemein, sondern auch für die Regionen. Ministerpräsident Markus Söder hat mit der Hightech-Agenda in der Größenordnung von zwei Milliarden Euro einen wuchtigen Aufschlag serviert. Ingolstadt als Mobilitätsstandort steht in der Regierungserklärung drin und über Neuburg hat er mehrfach geäußert, dass sowohl der Campus als auch die Technische Hochschule kommen werden.

Die Automobilregion Ingolstadt ist sehr monostrukturiert. Was muss sich ändern?

Roland Weigert: Die Struktur ist nichts Neues. Über Jahrzehnte hat es immer wieder Versuche gegeben, das zu ändern. Im Moment gibt es zum Beispiel Initiativen, die sich mit Flugtaxis beschäftigen, zum Beispiel Urban Air Mobility. Ich war kürzlich in Augsburg und habe mir dort etwas zum Thema Carbon angesehen. Wir haben das Spitzencluster MAI, also München-Augsburg-Ingolstadt, mit 100 Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft. Da werden Fertigungsverfahren und Materialwissenschaften entwickelt, die abseits der klassischen Automobilindustrie Einsatzformen und Chancen ermöglichen. Auch der Bereich Luft- und Raumfahrttechnik ist ein wichtiges Thema, das ist verbunden mit den Unternehmen MBDA in Schrobenhausen, Airbus Helicopters in Donauwörth und dem Ableger des digitalen Gründerzentrums BRIGK-Air in Manching. Mein Ministerium diversifiziert in diesem Bereich in der Region und schafft die Voraussetzungen für innovative Start-ups. Und die sind wie eine Frischzellenkur für die Wirtschaft.

"Die Grünen spannen thematisch einen Bogen von der europäischen Armee bis zum Mietpreisdeckel"

Ein wichtiges Prinzip der viel beschworenen ökologischen Wende, des Green Deals, ist Nachhaltigkeit...

Roland Weigert: Warum wählen die jungen Leute alle grün? Der Klimawandel treibt die junge Generation an. Ich selbst halte die Politik der Grünen für mindestens diskussionswürdig, weil ich nicht glaube, dass man durch Infragestellen der marktwirtschaftlichen Strukturen den Paradigmenwechsel schaffen wird. Aber die Grünen spannen thematisch einen Bogen von der europäischen Armee bis zum Mietpreisdeckel. Die Frage wird am Ende sein: Wie kommen wir dahin, dass die Renten der Älteren sicher sind und die Jungen gutes Geld verdienen?

Und wie kann das gelingen?

Roland Weigert: Schauen Sie auf das bayerische Erfolgsmuster. Ende der 80er Jahre haben wir ganz hinten im Bayerischen Wald noch Gemeinden gehabt, da war im Winter jeder Zweite arbeitslos gemeldet. 30 Jahre später ist der Wohlstand nicht mehr auf die Verdichtungsräume beschränkt, sondern in der Fläche angekommen. Und verantwortlich dafür sind die Mittelständler, sie schaffen die Wertschöpfung. Entscheidend wird es sein, dass wir den Transformationsprozess hinkriegen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes zu riskieren.

Wie wichtig ist dabei die Infrastruktur, also etwa eine gute Netzabdeckung?

Roland Weigert: Ja, ganz elementar sogar. Die Idee, dass der Markt alles regelt, stammt noch aus den Neunzigern. Wir sind aber jetzt in der Situation, dass wir Bereiche des Marktversagens bei der Netzabdeckung haben, was in Flächenstaaten wie Bayern ein Riesenproblem ist. Tatsächlich wäre das eine Aufgabe des Bundes. Der Freistaat hat sich mit dem Mobilfunkprogramm in Brüssel ein Werkzeug zertifizieren lassen, mit dem wir quasi die digitale Infrastruktur sichern. Im Rahmen seiner Hightech-Agenda hat Ministerpräsident Markus Söder nochmals 50 Millionen Euro draufgelegt und von über 800 weißen Flecken haben wir 50 Prozent bearbeitet. Und wir treiben diesen Prozess weiter.

Was bedeutet das konkret für den Landkreis? Werden die Funklöcher im Donaumoos weniger?

Roland Weigert: Digitalisierung ist fundamental. Da geht es nicht ums Telefonieren, das ist vor allem ein Industriethema – von wegen wir bräuchten nicht den Mobilfunkstandard 5G an jeder Milchkanne. Er ist wesentlich für eine wettbewerbsfähige und ressourceneffiziente Form der Landwirtschaft. Da sind wir wieder beim New Deal, ich will Ihnen ein Beispiel geben: In der Landwirtschaft müssen Daten zeitgenau in ausreichender Menge ankommen, etwa beim Precision Farming, der zielgerichteten Bewirtschaftung. So kann die Düngung exakt auf die Bodengegebenheiten abgestimmt werden. Und wir machen uns heute schon Gedanken darüber, was danach kommt. Bei 6G geht es um infrastrukturelle Entscheidungen, in China laufen schon längst Forschungen dazu.

Das klingt sehr visionär...

Roland Weigert: Es mag sogar seltsam klingen. Politik hat es verlernt, ein Stück weit in die Zukunft zu denken. Wenn ein Bundesfinanzminister [Anm.: Olaf Scholz] sich heute über die finanzielle Stellung von Männervereinen Gedanken macht... Also, das kann man schon machen, wenn man keine anderen Probleme hat. Ich sehe bei den Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, ganz andere Themen.